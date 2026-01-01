Stellenabbau in der Krise - die betriebsbedingte Kündigung
- Voraussetzungen der betriebsbedingten Kündigung in der Praxis
- Unternehmerentscheidung als zentrales Element der Kündigung
- Von der Sozialauswahl bis zur Massenentlassung - formelle Voraussetzungen für den Personalabbau
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Auch beim Personalabbau in der Krise sind die meisten Arbeitgeber an die strengen Vorgaben des Kündigungsschutzes gebunden. Umsatzeinbrüche oder Verluste alleine genügen für sich genommen nicht, um eine Kündigung zu rechtfertigen.
Das Seminar vermittelt einen umfassenden Überblick über die rechtssichere Umsetzung der sog. „Kündigung aus dringenden betrieblichen Gründen“. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere unternehmerische Entscheidungen, die ordnungsgemäße Durchführung der Sozialauswahl sowie weitere formelle Voraussetzungen, die bei der gleichzeitigen Entlassung einer größeren Zahl von Mitarbeitenden zu beachten sind.
Ergänzend erhalten Sie wichtige Tipps für Ihre Beratungspraxis.
Themen
- Überblick über formale Anforderungen an die Rechtswirksamkeit der Kündigung (Schriftform, Zugang, Vertretung, Betriebsratsanhörung etc.)
- Kündigung nach dem Kündigungsschutzgesetz
- Voraussetzungen der betriebsbedingten Kündigung
- Umsatzeinbrüche und Unternehmerentscheidung, Wegfall des Arbeitsplatzes, alternative Beschäftigungsmöglichkeit und Sozialauswahl
- Kündigung während oder nach Kurzarbeit
- Umfangreicher Personalabbau und die weiteren Formalien, einschl. Massenentlassung, Betriebsänderung, Interessenausgleich und Sozialplan
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter mit Personalverantwortung
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen mit Personalverantwortung
- Erfahrene Anwenderinnen und Anwender in Kanzleien und Unternehmen
- Lohnabrechnerinnen und Lohnabrechner in Kanzleien und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in Lohnabrechnung und Personalsachbearbeitung
Referent
Christian Beck
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Christian Beck, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, gründete Anfang 2009 eine ausschließlich auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei in der Metropolregion Nürnberg und betreut gemeinsam mit seinen Kollegen deutschlandweit überwiegend Arbeitgeber in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Zuvor war er neun Jahre für einen Kanzleiverbund aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten tätig und begleitete schwerpunktmäßig Sanierungen, Restrukturierungen und Unternehmenstransaktionen mittelständischer Unternehmen aus gesellschaftsrechtlicher und arbeitsrechtlicher Sicht. Als Partner leitete er dort bereits verantwortlich das Referat Arbeitsrecht. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Herr Beck stark als Referent in der Fortbildung engagiert, leitete in den vergangenen Jahren diverse Seminare zu mehr als fünfzig arbeitsrechtlichen Themen und veröffentlichte verschiedene Praxisratgeber und entwirft gesellschaftsrechtliche Musterverträge.
Termine
Hinweis
