Auch beim Personalabbau in der Krise sind die meisten Arbeitgeber an die strengen Vorgaben des Kündigungsschutzes gebunden. Umsatzeinbrüche oder Verluste alleine genügen für sich genommen nicht, um eine Kündigung zu rechtfertigen.

Das Seminar vermittelt einen umfassenden Überblick über die rechtssichere Umsetzung der sog. „Kündigung aus dringenden betrieblichen Gründen“. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere unternehmerische Entscheidungen, die ordnungsgemäße Durchführung der Sozialauswahl sowie weitere formelle Voraussetzungen, die bei der gleichzeitigen Entlassung einer größeren Zahl von Mitarbeitenden zu beachten sind.

Ergänzend erhalten Sie wichtige Tipps für Ihre Beratungspraxis.