Übergabe eines Baubetriebes (E-Book)
- Bedarf an Nachfolgern in Baubetrieben erfolgreich meistern
- Chancen und Risiken einer Übernahme
- Rechtzeitige Planung und Durchführung der Übergabe
Erscheinungstermin: September 2025
Die Zahl der Unternehmen im Bauhaupt- und -nebengewerbe, die eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger suchen, hat erneut zugenommen. Hauptursachen hierfür sind der anhaltende Fachkräftemangel, ungünstige Arbeitszeiten sowie die Herausforderung, Beruf und Familie in Einklang zu bringen.
Die Übernahme eines bestehenden Bauunternehmens bietet zahlreiche Vorteile, da die Risiken einer Neugründung entfallen. Allerdings erfüllen nicht alle älteren Bauunternehmen moderne Standards, was zu Investitionsbedarf führen kann.
Für die Übernahme eines Baubetriebes sind daher fundierte Kenntnisse über den Planungsbereich, in dem das Gewerbe angesiedelt ist, notwendig. Unter anderem, um den optimalen Zeitpunkt für die Nachfolge zu bestimmen und einen realistischen Zeitplan für die Vorbereitungen zu erstellen.
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
Erscheinungstermin: September 2025