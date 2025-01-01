Umsatzsteuer im Online-Handel, 2. Auflage
- Verkauf über Handelsplattformen
- Erklärungspflichten
- Verkauf an Kunden aus der EU und Belieferung von Kunden in Drittstaaten
Beschreibung
Das Wachstum des E-Commerce-Umsatzes wird auch in den kommenden Jahren nicht abreißen und dynamisch bleiben. Das ist eine große Chance für alle, die im Online-Handel erfolgreich durchstarten wollen. Der Einstieg war noch nie so einfach wie heute. Um Waren über das Internet zu verkaufen, braucht es keine besondere Betriebsform, kein klassisches Geschäftslokal, kein eigenes Warenlager und keine komplexe Unternehmensstruktur.
Gerade weil der Online-Handel so leicht zugänglich ist, gewinnt die korrekte umsatzsteuerliche Behandlung an Bedeutung. Die Herausforderungen und die Vielzahl der gesetzlichen (Sonder-)Regelungen in Bezug auf die Umsatzsteuer sind sehr komplex. Hinzu kommt, dass nicht nur das deutsche Umsatzsteuergesetz, sondern zunehmend auch die Mehrwertsteuersystemrichtlinie zu beachten ist.
Wer die Regelungen genau kennt, kann bestehende Gestaltungsspielräume besser nutzen und sich vor einer steuerstrafrechtlichen Verfolgung schützen. Das ist insbesondere deshalb hilfreich, weil sich Steuerstraftäter zunehmend mittels organisierter Betrugssysteme auf verschiedenen Handelsplattformen betätigen. Bei Unkenntnis der rechtlichen Lage kann man durchaus unverschuldet in einen Umsatzsteuerbetrug hingezogen werden.
Für den Warenverkehr, der über sogenannte elektronische Schnittstellen abgewickelt wird, versprechen die verschiedenen Handelsplattformen Unterstützung durch diverse Serviceleistungen. Von der reinen Zahlungsabwicklung bis hin zu einem Fulfillment-Service kann ein Unternehmen die gesamte Abwicklung seines Warenverkehrs auslagern. Die umsatzsteuerliche Verantwortung bleibt jedoch beim Händler.
Dieses Fachbuch eröffnet Ihnen einen präzisen, praxisnahen und verständlich aufbereiteten Einblick in die umsatzsteuerlichen Besonderheiten des Online-Handels. Sie erfahren, welche Spezialregelungen beim Warenverkehr über elektronische Plattformen gelten, welche Vorgaben aus der Mehrwertsteuersystemrichtlinie zu beachten sind und wie die aktuelle Verwaltungsauffassung und die sich zunehmend entwickelnde Rechtsprechung einzuordnen sind. Dieses Fachbuch ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Online-Händler, die rechtliche Sicherheit gewinnen und typische Fehler vermeiden möchten, sowie ihren E-Commerce auch unter umsatzsteuerlichen Gesichtspunkten professionell aufstellen wollen.
Ergänzend dazu: Wenn Sie die hier beschriebenen Grundlagen und Spezialregelungen vertiefen möchten, unterstützt Sie das Buch „Umsatzsteuer im Online-Handel: Praxisbeispiele“ (Art.-Nr. 35894). Darin beschreibt die Autorin Kerstin Gromadka anhand zweier Praxisbeispiele die umsatzsteuerlichen Folgen nationaler bzw. internationaler Verkäufe über Online-Plattformen.
Autorin
Kerstin Gromadka
Dipl. Finanzwirtin (FH)
Kerstin Gromadka ist Diplom-Finanzwirtin und absolvierte ihr Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Derzeit ist sie im Ministerium für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt im Bereich Umsatzsteuer tätig.
Details & Preise
