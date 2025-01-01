Icon MyDATEV Anmeldung

DATEV Digitale Meldekorrektur

Hier können Sie das Programm direkt aufrufen.
Sie gelangen in den abgesicherten Bereich von DATEV Digitale Meldekorrektur. Nutzen Sie zur Authentifizierung Ihre SmartCard, Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.

Voraussetzung: Sie müssen das Recht "Digitale Meldekorrektur" in Rechteverwaltung online freigegeben haben. Sie finden es im Ordner "Personalwirtschaft".

Übrigens: Die Anwendung ist auch im Anwendungsmenü von MyDATEV enthalten.

Ihre Vorteile

  • Meldekorrekturen, die aus einer elektronisch unterstützten Betriebsprüfung (euBP) entstehen, wickeln Sie digital über DATEV ab.

  • Nur noch in wenigen Ausnahmefällen müssen Sie auf eine manuelle Meldung über das SV-Meldeportal zurückgreifen.

  • Der hohe manuelle Aufwand wird deutlich reduziert und der Prozess der Sozialversicherungsprüfung ist im Optimalfall vollständig digitalisiert.

Hinweis

DATEV Digitale Meldekorrektur zeigt nur Mitarbeiter an, für die eine Korrektur vorliegt. Mitarbeiter und Mandanten, für die Sie keine Korrektur durchführen müssen, werden nicht angezeigt.

Um die Anwendung zu nutzen, müssen Sie lediglich die Rechte für DATEV Digitale Meldekorrektur in Rechteverwaltung online freischalten.

