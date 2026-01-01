Je nach Ausgangssituation und Zusammenarbeit zwischen Steuerberatungskanzlei und Unternehmen ergeben sich unterschiedliche Einrichtungsprozesse. Im Folgenden finden Sie die Szenarien im Überblick.

In der jeweiligen Anleitung erfahren Sie, wie Sie mithilfe eines Assistenten den Datenservice bestellen und die Zugriffsrechte für Ihren Mandanten einrichten:

Szenario 1: Steuerberater – Nutzung für die eigene Kanzlei



Sie sind Steuerberater und möchten den Datenservice nutzen, um Daten in Ihr kanzleieigenes Auswertungssystem zu exportieren.