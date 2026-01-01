Bestellen und einrichten
Je nach Ausgangssituation und Zusammenarbeit zwischen Steuerberatungskanzlei und Unternehmen ergeben sich unterschiedliche Einrichtungsprozesse. Im Folgenden finden Sie die Szenarien im Überblick.
In der jeweiligen Anleitung erfahren Sie, wie Sie mithilfe eines Assistenten den Datenservice bestellen und die Zugriffsrechte für Ihren Mandanten einrichten:
Szenario 1: Steuerberater – Nutzung für die eigene Kanzlei
Sie sind Steuerberater und möchten den Datenservice nutzen, um Daten in Ihr kanzleieigenes Auswertungssystem zu exportieren.
Szenario 2: Steuerberater – Mandant im Leistungsverbund
Sie sind Steuerberater. Ihr Mandant ist im Leistungsverbund. Er erstellt die Buchführung mit DATEV-Software selbst und möchte den Datenservice nutzen, um Daten in sein eigenes Auswertungssystem zu exportieren. In diesem Fall bestellen Sie den Datenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung.
Szenario 3: Steuerberater – Mandant mit Auftragsbuchführung
Sie sind Steuerberater und erstellen für Ihren Mandanten eine Auftragsbuchführung mit DATEV-Software. Der Mandant möchte die von Ihnen in der DATEV-Cloud archivierten Daten in sein eigenes Auswertungssystem exportieren. In diesem Fall bestellen Sie den Datenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung.
Szenario 4: Mandant im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft
Sie sind Mandant im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft und erstellen die Buchführung mit DATEV-Software selbst. Sie möchten den Datenservice nutzen, um Daten in Ihr eigenes Auswertungssystem zu exportieren. In diesem Fall bestellen Sie den Datenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung.
Schnittstelle in Software anderer Anbieter einrichten
Die Einstellungen in der entsprechenden Software anderer Anbieter können sich von Anbieter zu Anbieter unterscheiden. Dies ist abhängig von der Implementierung der Schnittstelle. Einrichtungshinweise zur Schnittstelle erhalten Sie bzw. Ihre Mandanten vom Anbieter der jeweiligen Software.
Benötigen Sie Hilfe?
Dann unterstützt Sie das Team von DATEV-Partner-Onboarding beim Einrichten der Schnittstelle – mit kostenfreien Einstiegsberatungen sowie weiteren Formaten: