Szenario 2: Steuerberater – Mandant im Leistungsverbund

Sie sind Steuerberater. Ihr Mandant ist im Leistungsverbund. Er erstellt die Buchführung mit DATEV-Software selbst und möchte den Datenservice nutzen, um Daten in sein eigenes Auswertungssystem zu exportieren. In diesem Fall bestellen Sie den Datenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung. 


Szenario 3: Steuerberater – Mandant mit Auftragsbuchführung

Sie sind Steuerberater und erstellen für Ihren Mandanten eine Auftragsbuchführung mit DATEV-Software. Der Mandant möchte die von Ihnen in der DATEV-Cloud archivierten Daten in sein eigenes Auswertungssystem exportieren. In diesem Fall bestellen Sie den Datenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung. 


Szenario 4: Mandant im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft

Sie sind Mandant im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft und erstellen die Buchführung mit DATEV-Software selbst. Sie möchten den Datenservice nutzen, um Daten in Ihr eigenes Auswertungssystem zu exportieren. In diesem Fall bestellen Sie den Datenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung. 


DATEV Datenservice Export Rechnungswesen über MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1039548

Schnittstelle in Software anderer Anbieter einrichten

Die Einstellungen in der entsprechenden Software anderer Anbieter können sich von Anbieter zu Anbieter unterscheiden. Dies ist abhängig von der Implementierung der Schnittstelle. Einrichtungshinweise zur Schnittstelle erhalten Sie bzw. Ihre Mandanten vom Anbieter der jeweiligen Software.

Benötigen Sie Hilfe?

Dann unterstützt Sie das Team von DATEV-Partner-Onboarding beim Einrichten der Schnittstelle – mit kostenfreien Einstiegsberatungen sowie weiteren Formaten: