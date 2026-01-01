Dennis Gebhard: Ich empfehle, mutig zu sein, schnell anzufangen und ins Tun zu kommen. Wichtig ist, die erfahrenen Mitarbeiter so einzubeziehen, dass sie ihr eigenes relevantes Wissen teilen und für andere verfügbar machen. Das bedeutet für manche einen kompletten Kulturwandel und erfordert ein gewisses Grundvertrauen, dass sie damit nichts verlieren. Im Gegenteil: Sie gewinnen Wertschätzung und mehr Freiraum für die eigene Weiterentwicklung. Eine Zurückhaltung kann auch aus einer Haltung entstehen, andere nicht mit den eigenen Problemen belasten zu wollen. Aber vielleicht kämpfen andere ja auch mit ähnlichen Problemen. Auch eine positive Fehlerkultur ist unerlässlich, also Fehler machen zu dürfen und sie auch mit dem Team zu teilen. So können andere dieselben Fehler vermeiden.

Dennis Grueneberg: Es ist gut, einen vorhandenen Perfektionismus zu einem gewissen Grad abzulegen, ein 100-Prozent-Ziel ist sowieso utopisch. Man muss auch nicht alle Prozesse auf einmal erneuern. Natürlich macht Wissensmanagement erst mal Arbeit, aber danach geht es für alle schneller. Als Erstes sollte man Wissen, Wege und Prozesse definieren und niederschreiben, aber auch Kontrollinstanzen etablieren: Wird der Wissenspool genutzt, ist er aktuell? Im Alltag sollte man penetrant darauf hinweisen, dass er nicht vergessen wird – also das Prinzip Fördern und Fordern. In unseren Teambesprechungen geht es immer wieder darum, ob in den Prozessen etwas angepasst werden muss.