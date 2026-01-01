Die STAX-Sonderauswertung 2024 der Bundessteuerberaterkammer spiegelt dieses Spannungsfeld: 63 Prozent der Steuerberaterinnen und Steuerberater erwarten, dass KI ihren Beruf sehr stark verändern wird. Zugleich ist die tatsächliche Nutzung oft fragmentiert: einzelne Tools hier, ein Prototyp dort, dazu der Blick in ein frei zugängliches Chatfenster.

Internationale Untersuchungen verorten Deutschland beim Einsatz von KI am Arbeitsplatz im europäischen Vergleich im hinteren Drittel. Das allein hält Freyenfeld jedoch für wenig aussagekräftig. „Für Kanzleien geht es zunächst darum, sich auf sich selbst zu fokussieren“, sagt er. „Dass andere Länder oder Unternehmen KI schon stärker nutzen, kann eine Anregung sein. Allein aus der Tatsache folgt aber nicht, dass sie dort auch besser oder effizienter genutzt wird.“ Entscheidend sei es zu klären, wie KI in den eigenen Prozessen sinnvoll eingesetzt werden kann – und wo ihre Grenzen liegen. Zudem sei es sinnvoll, Mandanten über den Einsatz von KI zu informieren. Etwa dadurch, dass im Mandatsvertrag die verwendeten Tools genannt werden und der Mandant die Einwilligung zur Nutzung erteilt.

Andrea Martin, CTO Ökosystem & Verbände bei IBM Deutschland und Mitglied der Plattform Lernende Systeme, sieht die größten Potenziale für generative KI vor allem dort, wo Routinen automatisiert und Mitarbeiter unterstützt werden können, etwa im Personalwesen oder im Kundensupport. Auch um Gespräche vorzubereiten, grundsätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen oder Fachausdrücke in allgemeinverständliche Sprache zu übersetzen, sei sie gut geeignet.

Das American Institute of Certified Public Accountants, der weltgrößte Berufsverband für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, weist in seinem aktuellen Jahresbericht darauf hin, dass der Berufsstand KI vor allem für Recherche, Dokumentation und Routineanalysen nutzt. Andere Untersuchungen nennen die Beantwortung von Mandantenfragen mithilfe von Musterdokumenten, die Erstellung von Checklisten für den Jahresabschluss und die Entgeltabrechnung oder die Vorbereitung von Mandantengesprächen als typische Einsatzfelder. Für Kanzleien bedeutet das: KI ist derzeit vor allem ein Werkzeug, das unterhalb der eigentlichen Berufsausübung ansetzt – bei der Suche nach Informationen, bei der Strukturierung von Sachverhalten, beim Formulieren und beim Aufbereiten von Wissen.

Die Kanzlei Braml entschied daher, zunächst die eigene Organisation zu sortieren und erst dann KI einzuführen. Begleitet von einer DATEV-Beraterin, stand eine radikale Bestandsaufnahme ganz oben auf der Agenda. Eine der Fragen lautete: Wie sind Sie aktuell strukturiert? „Da steht man erst mal da“, erinnert sich Alexander Braml. „Der eine macht das, der andere macht das, ich selbst mache eigentlich alles. Und Zeit haben wir sowieso keine.“ Also legte er ein weißes Blatt auf den Besprechungstisch, auf dem alle Abläufe, Zuständigkeiten und Gewohnheiten skizziert wurden. „Man muss ehrlich zu sich selbst sein“, sagt Braml. „Das war ganz schwierig und tat auch ein bisschen weh. Aber im Nachhinein hat es sehr geholfen.“

Gemeinsam mit der DATEV-Beraterin definierte das Team Rollen und Verantwortlichkeiten neu: Wer ist fachlich stark, tut sich aber mit digitalen Anwendungen schwer? Wer bringt technische Affinität mit, braucht aber fachliche Unterstützung bei komplexen Fragen? „Das haben wir ganz offen kommuniziert, erst im Einzelgespräch und dann in großer Runde, und so waren eigentlich alle damit einverstanden“, erzählt Braml. Parallel dazu stellte er Marty Selle als Digitalisierungsbeauftragten ein – einen ausgebildeten Übersetzer, dessen Job durch KI-basierte Tools weitgehend verschwunden ist. „Die KI hat seinem Beruf geschadet“, sagt Braml. „Jetzt treibt er sie bei uns voran.“