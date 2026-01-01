Ähnlich funktioniert es bei E-Mails. Stichpunkte genügen der KI, um eine verständliche und professionelle Antwort zu formulieren – auf Wunsch im Stil der Kanzlei. Bei fachlichen Themen hilft sie, sich schneller einzuarbeiten: Sie fasst längere Texte zusammen, filtert Kernaussagen heraus oder benennt mögliche Risiken. Für fachliche Recherchen eignen sich besonders Assistenzsysteme mit Anbindung an Fachdatenbanken. Sie liefern schnell verständliche, fundierte Antworten. Wiederkehrende textbasierte Aufgaben sind die große Stärke der aktuellen KI-Anwendungen. Was sie nicht leisten, sind fachliche Entscheidungen. Ergebnisse müssen stets geprüft werden. Die Verantwortung trägt weiterhin der Mensch vor dem Bildschirm.