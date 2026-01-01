Es ist wichtig zu verstehen, dass der erste Prompt selten sofort zum perfekten Ergebnis führt. In der Praxis erhöht sich die Qualität der KI-Antworten durch sogenanntes Conversational Prompting. Das beschreibt einen dialogischen Ansatz, bei dem die Antwort der KI schrittweise weiterentwickelt wird. Man präzisiert seine Anforderungen, stellt Rückfragen, korrigiert Ergebnisse oder grenzt den Kontext ein. Die KI reagiert auf diese Impulse und passt ihre Antworten entsprechend an. Auf diese Weise entsteht der Output iterativ – ähnlich wie bei einem fachlichen Austausch mit einem Kollegen.

Dieser dialogbasierte Prozess ist besonders in komplexen Bereichen wie der Steuerberatung sinnvoll, da sich Anforderungen oft erst im Verlauf konkretisieren. Entscheidend ist also nicht ein einzelner „perfekter Prompt“, sondern der strukturierte Dialog zwischen Mensch und KI. Um trotzdem eine gute Basis zu haben, sollte man insbesondere vier Merkmale beim Verfassen von Prompts beachten: