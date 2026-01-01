Sicherheit an erster Stelle Künstliche Intelligenz kann Kanzleien spürbar entlasten – vorausgesetzt, der Schutz personenbezogener Daten wie Namen oder Ortsangaben ist von Anfang an mitgedacht. Hier setzt der De‑Identifikation Service von DATEV an. Er erkennt automatisch sensible Informationen in E‑Mails, Dokumenten oder Eingaben und maskiert diese vor der KI‑Verarbeitung.

Wächter im Hintergrund

Schon heute ist der De-Identifikation Service in ersten Anwendungen integriert und arbeitet im Hintergrund. Dabei werden Daten im DATEV-Rechenzentrum analysiert und personenbezogene Informationen vor der KI-Verarbeitung de-identifiziert. Nach der Verarbeitung werden diese ebenfalls automatisch wieder ergänzt. So bleiben die Ergebnisse vollständig nutzbar, und die sensiblen Daten sind während der KI-Verarbeitung geschützt.

Risiken reduzieren

Der De-Identifikation Service ist ein weiterer Baustein bei DATEV, um KI-Funktionen sicher für unsere Mitglieder anzubieten. Durch die Maskierung sensibler Daten verarbeiten KI-Systeme ausschließlich Informationen, die für die jeweilige Aufgabe erforderlich sind. Das folgt den Prinzipien der Datensparsamkeit und der Datenminimierung und trägt dazu bei, Risiken frühzeitig zu reduzieren.