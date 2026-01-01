Mobilität zählt zu den größten Kostenfaktoren im Alltag vieler Beschäftigter – und sie wird in Deutschland stetig teurer. Immer mehr Unternehmen reagieren darauf mit Mobilitätsbenefits, die Mitarbeitende finanziell entlasten und zugleich die Attraktivität als Arbeitgeber steigern.

Der Bereich Mobilität bietet Arbeitgebern ein breites Spektrum steuerlich begünstigter Leistungen. Dazu zählen klassische Fahrtkostenzuschüsse ebenso wie das Deutschland-Ticket, Angebote zur Förderung der Elektromobilität oder die Überlassung von Firmenfahrrädern und E-Bikes. Auch kombinierte Mobilitätsmodelle gewinnen an Bedeutung, um Mitarbeitende individuell zu unterstützen. Zum 01. Januar 2026 sind wichtige gesetzliche Änderungen bei Arbeitgeberleistungen in Kraft getreten. Gleichzeitig haben sich die Rahmenbedingungen im Mobilitätbereich verändert: Unter anderem wurde der Preis für das Deutschland-Ticket auf 63 Euro angehoben. Unabhängig davon sorgen steuerliche Anpassungen für Entlastung: So gilt die erhöhte Entfernungspauschale von 38 Cent künftig bereits ab dem ersten Kilometer. Dadurch können Arbeitgeber einen höheren steuerfreien Fahrtkostenzuschuss für den Arbeitsweg gewähren. Zudem wurde der Auslagenersatz für den steuerfreien Ladestrom zum Aufladen von Firmenfahrzeugen neu geregelt. Die Überlassung von Firmenfahrrädern inklusive E-Bikes ist ebenfalls auch aus steuerlicher Sicht attraktiv. Durch Gehaltsumwandlung profitieren Mitarbeitende von geringeren Steuer- und Sozialabgaben und für Arbeitgeber fallen durch die Entgeltumwandlung keine zusätzlichen Personalkosten an.

Die Ausgabe bietet Unternehmen einen kompakten Überblick über die ab 2026 geltenden Regelungen zum Deutschland-Ticket, zur Elektromobilität, zu Fahrtkostenzuschüssen sowie zu Firmenrädern. Zudem zeigt sie praxisnah auf, wie Unternehmen steuerliche Vorteile gezielt und effizient nutzen können.