Der wirtschaftliche Druck auf kleinere Unternehmen wird durch steigende Lohnkosten zusätzlich verstärkt und zeigt sich auch in einer Zunahme von Insolvenzen. So erreichte der Lohnindex für die mittelständischen Betriebe der Branche im März 2026 einen saisonbereinigten Wert von 121,8 Punkten und liegt damit gut ein Fünftel über dem Niveau des Referenzjahres 2022 (Index = 100). Durch die geplante Mindestlohnerhöhung zum Januar 2027 dürften die durchschnittlichen Lohnkosten im Sektor zusätzlich um rund 2,5 Prozent steigen. Die Zahl der monatlichen Insolvenzen stieg nach dem pandemiebedingten Tiefpunkt mit 56 Fällen im August 2020 in der Branche bis Juni 2025 auf 138. Inzwischen nähert sie sich wieder dem Vorkrisenniveau an. Zudem führen steigende Energiepreise zu höheren Kosten und verschärfen die Situation weiter. Preisbereinigte Umsatzzahlen verdeutlichen, dass die reale Belastung für KMU hoch bleibt.

Auch der Ausblick lässt nicht auf eine schnelle Verbesserung der Situation hoffen. Angesichts geopolitischer Unsicherheiten, insbesondere des Iran-Konflikts und der damit verbundenen volatileren Rohöl- und Erdgaspreise, ist zu erwarten, dass sich Kosten- und Lieferkettenbelastungen für KMU in den kommenden Monaten weiter verschärfen. Neben volatileren Energiepreisen führen Verzögerungen im See- und Luftverkehr sowie steigende Fracht- und Versicherungskosten zu zusätzlichem wirtschaftlichem Druck. Je nach Verlauf des Konflikts dürfte dies die Inflationsrate leicht anheben, den Konsum und die Investitionen dämpfen und die Erholung der KMU im Bereich Verkehr und Lagerei weiter verzögern.