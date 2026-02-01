Nürnberg, 18. April 2026: Die Logistikbranche stabilisiert sich und wächst in Teilen sogar. Diese erfreuliche Tendenz trifft aber nicht für alle Unternehmensgrößen gleichermaßen zu, wie die aktuelle Auswertung DATEV Spotlight 2/2026: Verkehr und Lagerei zeigt. So profitieren in diesem Sektor hauptsächlich die Großunternehmen von der positiven Entwicklung. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) verzeichnen dagegen seit mehr als einem Jahr stagnierende beziehungsweise rückläufige Umsätze und sinkende Beschäftigtenzahlen.
„Die Logistik erholt sich – im Mittelstand kommt das bislang kaum an“, bestätigt auch Prof. Dr. Robert Mayr, CEO der DATEV eG. „Während große Anbieter profitieren, verlieren kleine und mittlere Unternehmen weiter an Boden.“ Gerade vor dem Hintergrund neuer Unsicherheiten bei Energiepreisen und geopolitischen Entwicklungen fordert er: „Der Mittelstand braucht jetzt gezielte Entlastung, Investitionsanreize und Unterstützung bei der Digitalisierung, um wettbewerbsfähig zu bleiben.“
Die Branche wandelt sich
Die Analyse belegt eine zunehmende Strukturverschiebung der realen Umsätze innerhalb der Branche: Seit zwei Jahren verlieren KMU kontinuierlich Umsatzvolumen, während Großunternehmen seit Mitte 2024 ein preisbereinigtes Umsatzwachstum erwirtschaften konnten und so die positive Gesamtentwicklung der Branche dominieren. Steigende Lohn- und Energiekosten, eine schwache Nachfrage sowie strukturelle Veränderungen im Markt treffen kleine und mittlere Logistikunternehmen ungleich härter als die Großunternehmen.
Im Vorjahresvergleich entwickelten sich Umsätze der Branche insgesamt und der KMU bis Januar 2023 noch weitgehend parallel. Ab Februar 2023 wird hier ein Bruch sichtbar: Während die nominalen Umsätze der gesamten Branche deutlich sinken, stagnieren die KMU zunächst und fallen seit Juni 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat. Dieser Trend spiegelt sich auch in der Entwicklung von Unternehmenszahlen und Beschäftigung wider. Während die Branche insgesamt seit Anfang 2024 einen leichten Beschäftigungsaufbau und einen deutlichen Sprung im Januar 2025 verzeichnet, gehen die Beschäftigtenzahlen von KMU in der Branche Verkehr und Lagerei seit Anfang 2023 kontinuierlich zurück.
Steigende Lohnkosten, Zunahme an Insolvenzen
Der wirtschaftliche Druck auf kleinere Unternehmen wird durch steigende Lohnkosten zusätzlich verstärkt und zeigt sich auch in einer Zunahme von Insolvenzen. So erreichte der Lohnindex für die mittelständischen Betriebe der Branche im März 2026 einen saisonbereinigten Wert von 121,8 Punkten und liegt damit gut ein Fünftel über dem Niveau des Referenzjahres 2022 (Index = 100). Durch die geplante Mindestlohnerhöhung zum Januar 2027 dürften die durchschnittlichen Lohnkosten im Sektor zusätzlich um rund 2,5 Prozent steigen. Die Zahl der monatlichen Insolvenzen stieg nach dem pandemiebedingten Tiefpunkt mit 56 Fällen im August 2020 in der Branche bis Juni 2025 auf 138. Inzwischen nähert sie sich wieder dem Vorkrisenniveau an. Zudem führen steigende Energiepreise zu höheren Kosten und verschärfen die Situation weiter. Preisbereinigte Umsatzzahlen verdeutlichen, dass die reale Belastung für KMU hoch bleibt.
Auch der Ausblick lässt nicht auf eine schnelle Verbesserung der Situation hoffen. Angesichts geopolitischer Unsicherheiten, insbesondere des Iran-Konflikts und der damit verbundenen volatileren Rohöl- und Erdgaspreise, ist zu erwarten, dass sich Kosten- und Lieferkettenbelastungen für KMU in den kommenden Monaten weiter verschärfen. Neben volatileren Energiepreisen führen Verzögerungen im See- und Luftverkehr sowie steigende Fracht- und Versicherungskosten zu zusätzlichem wirtschaftlichem Druck. Je nach Verlauf des Konflikts dürfte dies die Inflationsrate leicht anheben, den Konsum und die Investitionen dämpfen und die Erholung der KMU im Bereich Verkehr und Lagerei weiter verzögern.
Die komplette Auswertung DATEV Spotlight 2/2026 Verkehr und Lagerei steht hier zum Download bereit:
Weitere Spotlights, unter anderem zu Umsatz, Lohn, Beschäftigung im gesamtwirtschaftlichen Kontext, zum Mindestlohn, zu Verkehr und Lagerei sowie zum Bauhauptgewerbe, sowie weitere Veröffentlichungen finden Interessierte unter DATEV Economics. Informationen zum monatlich veröffentlichten DATEV Mittelstandsindex gibt es hier: mittelstandsindex.datev.de
Methodik
Das DATEV Spotlight Verkehr und Lagerei analysiert regelmäßig die wirtschaftliche Lage von Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen in diesem Sektor im gesamtwirtschaftlichen Kontext. Grundlage der Analyse sind unter anderem Daten aus dem DATEV Mittelstandsindex, der auf anonymisierten und aggregierten Daten aus DATEV-Systemen basiert, ergänzt durch Quellen wie den ifo Geschäftsklimaindex und Daten des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS). Der DATEV Mittelstandsindex Transportation & Storage repräsentiert im März 2026 etwa 20 Prozent aller KMU im Bereich Verkehr und Lagerei.