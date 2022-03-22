Sie können die Analyse selbst übernehmen. In diesen Dokumenten erfahren Sie, wie Sie dafür vorgehen:

- oder -

Alternativ unterstützen wir Sie (kostenpflichtig) bei der Analyse Ihrer Systeme. Fordern Sie unsere Unterstützung an: systemplattform@service.datev.de

Schicken Sie uns den ausgefüllten Fragebogen (PDF-Datei) (Stand: 22.03.2022) gleich mit. Beschreiben Sie ausführlich Ihre Probleme. Wir werden uns dann mit Ihnen in Verbindung setzen.