Als Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten müssen Sie die Anforderungen der Datenschutz‑Grundverordnung (DS‑GVO) erfüllen.

Dieser Datenschutz‑Steckbrief liefert die produktbezogenen Informationen für den Einsatz der MyDATEV App.

Er basiert auf den von DATEV veröffentlichten Datenschutz‑Steckbriefen sowie der Leistungsbeschreibung zu MyDATEV.