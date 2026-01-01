1. Über dieses Dokument
Als Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten müssen Sie die Anforderungen der Datenschutz‑Grundverordnung (DS‑GVO) erfüllen.
Dieser Datenschutz‑Steckbrief liefert die produktbezogenen Informationen für den Einsatz der MyDATEV App.
Er basiert auf den von DATEV veröffentlichten Datenschutz‑Steckbriefen sowie der Leistungsbeschreibung zu MyDATEV.
2. Allgemeine Angaben
2.1 Art und Zweck der Verarbeitung
Die MyDATEV App dient als zentrale Plattform für den sicheren Austausch von Dokumenten, Nachrichten und Aufgaben zwischen Mandanten und Kanzlei.
Gemäß Leistungsbeschreibung von DATEV gehören dazu insbesondere:
- Zweck der Verarbeitung: Dokumentaustausch, Kommunikation, Aufgabenverwaltung, Bereitstellung von Steuerunterlagen
- Kategorien betroffener Personen: Mandanten, Kanzleimitarbeiter
- Arten personenbezogener Daten:
- Identifikationsdaten (z. B. E‑Mail-Adresse, Nutzerkennung)
- Nutzungs- und Protokolldaten (z. B. die ServiceID in den Einstellungen, angemeldete IP-Adresse)
- Spracheinstellungen und Benutzereinstellungen
2.2 Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt aufgrund folgender Rechtsgrundlagen:
- Individuelle Rechtsgrundlage (vertragliche Beziehung zwischen Mandant und Kanzlei bzw. Kanzlei und DATEV) für:
- Nachrichtenaustausch
- Dokumentenaustausch
- Aufgabenverarbeitung
- Freigabeprozesse
3. Speicherung und Löschung personenbezogener Daten
Für MyDATEV gelten die im DATEV‑Steckbrief definierten Speicher- und Löschfristen. Beispiele:
Hinweis: Bei fristverlängernden Sachverhalten (z. B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten) verlängern sich diese Fristen entsprechend.
4. Weitergabe personenbezogener Daten
Laut offiziellem Datenschutz‑Steckbrief trifft eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte für MyDATEV nicht zu.
Ausnahmen bestehen nur, wenn gesetzliche Pflichten dies erfordern oder wenn der Nutzer aktiv Daten an seine Kanzlei oder Partner übermittelt.
5. Externe Datenquellen
Für die MyDATEV App werden keine externen Datenquellen genutzt.
Alle Daten stammen direkt vom Nutzer oder aus internen DATEV‑Systemen.
6. Sicherheit & Unternehmensschutz
DATEV legt als berufsständischer IT‑Dienstleister besonderen Wert auf Informationssicherheit:
- Verarbeitung in hochsicheren DATEV‑Rechenzentren
- Umsetzung der Vorgaben aus Code of Business Conduct
- Datenschutz‑ und Unternehmenssicherheitsprozesse gemäß DATEV‑Whitepaper
7. Betroffenenrechte
Betroffene Personen können gemäß Art. 12–23 DS‑GVO folgende Rechte geltend machen:
- Auskunft
- Berichtigung
- Löschung
- Einschränkung der Verarbeitung
- Datenübertragbarkeit
- Widerspruch
Diese Rechte sind standardmäßig über DATEV‑Verfahren abgedeckt.
8. Verantwortlicher & Datenschutzbeauftragter
Verantwortlicher:
DATEV eG
Paumgartnerstr. 6–14
90429 Nürnberg
E‑Mail: info@datev.de
Datenschutzbeauftragter:
Walter Deinzer
Paumgartnerstr. 6–14
90429 Nürnberg
E‑Mail: datenschutz@datev.de
9. Weitere Hinweise
- Nutzung der MyDATEV‑App setzt ein DATEV‑Authentifizierungsmedium voraus (z. B. SmartLogin, SmartCard)
- Zugriff nur über verschlüsselte Übertragungswege
- Keine Nutzung externer Trackingdienste
- Datenverarbeitung nur innerhalb der EU/Deutschland (DATEV‑Rechenzentrum)