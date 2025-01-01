Highlights
- Flexible Standardlösung individuell erweiterbar durch Zusatzmodule
- Cloud-Lösung in zertifiziertem deutschen Rechenzentrum oder on-premise
- Umfangreiche Kundenbetreuung ohne Aufpreis
- Ganzheitliche Lösung - Beratung, Implementierung, Betreuung
- Effiziente Workflows und automatische Erinnerungen
Weitere Funktionen
- Recruiting und Bewerbermanagement
- Digitale Personalakte
- Employee/Manager Self Service
- Vorbereitende Lohn und Gehaltsabrechnung
- Zeitwirtschaft und Abwesenheitsmanagement
- Automatische Erinnerungen und frei definierbare Workflow-Prozesse
- Organisationsmanagement und Stellenplan
- Skill- und Seminarmanagement
- 360°-Feedback und Mitarbeitergespräche
- HR-Kennzahlen, Statistiken, Diagramme, HR Data Warehouse
Schnittstellen
DATEV Lohnaustauschdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnaustauschdatenservice können die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sowie Stamm- und Bewegungsdaten zwischen den Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Lohnabrechungs-Programmen ausgetauscht werden.
Prozess des Lohnaustauschdatenservices als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Der Partner tauscht über die Schnittstelle ausschließlich die eAU aus.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Spezielle Unterstützungsangebote
- Felderübersicht: Auflistung aller übertragbaren Daten
- Einrichtungshilfe: Leitfaden zur Einrichtung von DATEV-Schnittstellen in rexx Suite
- LEXinform/Info-DB Nr. 1022333: Daten aus LODAS comfort oder Lohn und Gehalt comfort (via DALY) nach rexx Suite exportieren
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Lohnauswertungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnauswertungsdatenservice können PDF-Auswertungen zu Lohnabrechnungen aus dem DATEV-Rechenzentrum heruntergeladen und in die Programme der DATEV-Marktplatz Partner importiert werden. Voraussetzung: Die Lohnabrechnungen wurden mit einem DATEV-Lohnabrechnungs-Programm erstellt.
Prozess des Lohnauswertungsdatenservice als Grafik
DATEV Lohnergebnisdatenservice
Allgemein
Mit dem DATEV Lohnergebnisdatenservice können Lohnergebnisdaten aus dem DATEV-Rechenzentrum abgerufen und in Controlling- und BI-Programme der DATEV-Marktplatz Partner importiert werden.
Prozess des Lohnergebnisdatenservices als Grafik
DATEV Lohnimportdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.
Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen rexx systems GmbH, durch die TÜV NORD CERT GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 01.03.2028, liegt vor.
Geltungsbereich: Vertrieb, Beratung, Entwicklung und Betrieb von Softwarelösungen in den Bereichen Bewerbungsmanagement, Talent Management, CRM und Human Resources.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.