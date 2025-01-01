Zum Jahreswechsel 2025/2026 treten wieder umfangreiche Änderungen in Kraft, die in den Lohnbüros zu beachten sind: Amtliche Sachbezugswerte, Beitragsbemessungsgrenzen und weitere wichtige Rechengrößen zur Sozialversicherung werden mit Wirkung ab 01.01.2026 angepasst.

Die 24. Auflage dieses Kompaktwissens verdeutlicht Ihnen alle für die Erstellung der Lohnabrechnung 2026 relevanten Rechengrößen und Änderungen praxisnah durch Tabellen und Übersichten.

Auch die aktuelle Finanzrechtsprechung und hierzu ergangene Verwaltungsschreiben werden berücksichtigt: