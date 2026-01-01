Um Arbeitnehmern die Möglichkeit eines gleitenden Übergangs in die Rente zu ermöglichen, kann die Bereitstellung von Langzeitarbeitskonten ein sinnvolles Instrument der Personalpolitik sein. Für Arbeitnehmer bieten Langzeitarbeitskonten einen deutlichen Anreiz zu Mehrarbeit, da sich – im Vergleich zur Auszahlung von Überstundenvergütungen – sozialversicherungsrechtliche und steuerliche Vorteile ergeben können. Aufgrund der Vorteile führen viele Unternehmen Langzeitarbeitskonten ein.

Dabei sind allerdings zahlreiche arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Aspekte zu beachten, um unangenehme Überraschungen bei einer späteren Prüfung zu vermeiden. Werden insbesondere die (strengen) Vorgaben zu Wertguthabenvereinbarungen nach dem SGB IV nicht beachtet, können Störfälle eintreten, die sowohl für den Arbeitnehmer wie auch für das Unternehmen zu erheblichen finanziellen Belastungen führen.

In diesem Seminar werden praxisbezogen die arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Besonderheiten vermittelt, die Sie beachten müssen. Tipps aus der Praxis sowie die Umsetzung im DATEV-Lohnprogramm runden das Seminar ab.