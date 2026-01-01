Altersteilzeit und Wertguthabenvereinbarung mit DATEV Lohn und Gehalt
- Modelle der Altersteilzeit
- Altersteilzeit auf Basis einer Wertguthabenvereinbarung
- Vertragliche und rechtliche Aspekte zur rechtssicheren Umsetzung
- Umsetzung im DATEV-Lohnprogramm
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Um Arbeitnehmern die Möglichkeit eines gleitenden Übergangs in die Rente zu ermöglichen, kann die Bereitstellung von Langzeitarbeitskonten ein sinnvolles Instrument der Personalpolitik sein. Für Arbeitnehmer bieten Langzeitarbeitskonten einen deutlichen Anreiz zu Mehrarbeit, da sich – im Vergleich zur Auszahlung von Überstundenvergütungen – sozialversicherungsrechtliche und steuerliche Vorteile ergeben können. Aufgrund der Vorteile führen viele Unternehmen Langzeitarbeitskonten ein.
Dabei sind allerdings zahlreiche arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Aspekte zu beachten, um unangenehme Überraschungen bei einer späteren Prüfung zu vermeiden. Werden insbesondere die (strengen) Vorgaben zu Wertguthabenvereinbarungen nach dem SGB IV nicht beachtet, können Störfälle eintreten, die sowohl für den Arbeitnehmer wie auch für das Unternehmen zu erheblichen finanziellen Belastungen führen.
In diesem Seminar werden praxisbezogen die arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Besonderheiten vermittelt, die Sie beachten müssen. Tipps aus der Praxis sowie die Umsetzung im DATEV-Lohnprogramm runden das Seminar ab.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
- Modelle der Altersteilzeit
- Abgrenzung der verschiedenen Arbeitszeitregelungen
- Anlage, Schutz und Verwendung von Wertguthaben
- Insolvenzsicherungspflicht
- Beitragsrechtliche und steuerliche Behandlung von Wertguthabenvereinbarungen
- Arbeitsrechtliche Umsetzung
- Umsetzung in DATEV Lohn und Gehalt
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
- Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt
- Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Gunther Schwanke
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Gunther Schwanke, Rechtsanwalt in Nürnberg, ist seit 2011 in der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei BECK in der Metropolregion Nürnberg tätig. Seit 2015 ist Rechtsanwalt Schwanke geschäftsführender Partner der Kanzlei und betreut Arbeitgeber und Arbeitnehmer in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 2011 hat Rechtsanwalt Schwanke die theoretischen Kenntnisse zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Steuerrecht" erfolgreich nachgewiesen. Seit einigen Jahren ist Herr Schwanke neben der anwaltlichen Tätigkeit als Referent in der Fortbildung und als Autor tätig. Zu verschiedenen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Themen erstellte und moderierte er zahlreiche Online- und deutschlandweite Präsenzseminare. Seit 2014 bietet er die Onlineseminare "Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung" und "Lohn optimal gestalten" an.
Ute Lange
Betriebswirtin IHK, Mitarbeiterin der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.