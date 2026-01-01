Beschäftigung älterer Fachkräfte
- Auswirkungen der Aktivrente für Arbeitgeber und Beschäftigten
- SV-rechtliche Besonderheiten bei der Erwerbsminderungsrente
- Altersrente und Beschäftigungsverhältnisse
- Rentner in geringfügig entlohnten und kurzfristigen Beschäftigungen
- Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Das Seminar stellt die versicherungsrechtliche Beurteilung der Beschäftigung von älteren Fachkräften mit und ohne Rentenbezug in den Fokus. Dabei werden Personenkreise mit einer Altersrente vor und nach Erreichen der Regelaltersgrenze betrachtet. Thematisiert werden auch die Besonderheiten bei der Beschäftigung von Personen mit einer Erwerbsminderungsrente. Zudem werfen die Referenten einen Blick auf die neue Aktivrente. Die Teilnehmenden lernen alle Besonderheiten bei der Abrechnung des Personenkreises sowie die Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen kennen.
Themen
- Rentner in einer geringfügig entlohnten Beschäftigung
- Ältere Fachkräfte und kurzfristige Aushilfsjobs
- Bedeutung der Regelaltersgrenze
- Altersrente als Voll- oder Teilrente
- Beschäftigung während der Erwerbsminderungsrente
- Andere Rentenarten und sv-rechtliche Auswirkungen
- Aktivrente
- Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS bzw. DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
- Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS bzw. DATEV Lohn und Gehalt
- Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Referierende
Klaus Herrmann
Krankenkassenfachwirt, AOK Bayern
Mitarbeiter der AOK Bayern
Roland Schaetzle
Dipl.-Kaufmann (univ.), Mitarbeiter der DATEV eG
Florian Linder
AOK-Betriebswirt, AOK Bayern
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Weitere Informationen
Weiterbildungsbescheinigung
