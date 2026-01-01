Art.-Nr. 78792 |
Lernvideo (Vortrag)
Online-Seminar (Vortrag)​

Beschäftigung älterer Fachkräfte

Immer mehr Menschen bleiben auch im Rentenalter beruflich aktiv und sind als Fachkräfte gefragt, doch die Sozialversicherungspflicht muss geprüft werden
  • Auswirkungen der Aktivrente für Arbeitgeber und Beschäftigten
  • SV-rechtliche Besonderheiten bei der Erwerbsminderungsrente
  • Altersrente und Beschäftigungsverhältnisse
  • Rentner in geringfügig entlohnten und kurzfristigen Beschäftigungen
  • Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen
Einmalig
210,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Das Seminar stellt die versicherungsrechtliche Beurteilung der Beschäftigung von älteren Fachkräften mit und ohne Rentenbezug in den Fokus. Dabei werden Personenkreise mit einer Altersrente vor und nach Erreichen der Regelaltersgrenze betrachtet. Thematisiert werden auch die Besonderheiten bei der Beschäftigung von Personen mit einer Erwerbsminderungsrente. Zudem werfen die Referenten einen Blick auf die neue Aktivrente. Die Teilnehmenden lernen alle Besonderheiten bei der Abrechnung des Personenkreises sowie die Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen kennen.

Themen
  • Rentner in einer geringfügig entlohnten Beschäftigung
  • Ältere Fachkräfte und kurzfristige Aushilfsjobs
  • Bedeutung der Regelaltersgrenze
  • Altersrente als Voll- oder Teilrente
  • Beschäftigung während der Erwerbsminderungsrente
  • Andere Rentenarten und sv-rechtliche Auswirkungen
  • Aktivrente
  • Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen
Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Unternehmerinnen und Unternehmer
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
  • (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS bzw. DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

  • Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS bzw. DATEV Lohn und Gehalt
  • Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Klaus Herrmann

Klaus Herrmann

Krankenkassenfachwirt, AOK Bayern

Mitarbeiter der AOK Bayern

Portraitbild der referierenden Person Roland Schätzle

Roland Schaetzle

Dipl.-Kaufmann (univ.), Mitarbeiter der DATEV eG

Florian Linder

AOK-Betriebswirt, AOK Bayern

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online-Seminar
Di, 07.07.26 | 
13:30 - 16:30 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Do, 06.08.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 19.10.26 | 
13:30 - 16:30 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

