Beschäftigung älterer Fachkräfte

Das Lernvideo stellt die versicherungsrechtliche Beurteilung der Beschäftigung von älteren Fachkräften mit und ohne Rentenbezug in den Fokus. Dabei werden Personenkreise mit einer Altersrente vor und nach Erreichen der Regelaltersgrenze betrachtet. Thematisiert werden auch die Besonderheiten bei der Beschäftigung von Personen mit einer Erwerbsminderungsrente. Zudem werfen die Referenten einen Blick auf die neue Aktivrente. Die Teilnehmenden lernen alle Besonderheiten bei der Abrechnung des Personenkreises sowie die Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen kennen.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.