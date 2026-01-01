Beschäftigung älterer Fachkräfte
- Auswirkungen der Aktivrente für Arbeitgeber und Beschäftigten
- SV-rechtliche Besonderheiten bei der Erwerbsminderungsrente
- Altersrente und Beschäftigungsverhältnisse
- Rentner in geringfügig entlohnten und kurzfristigen Beschäftigungen
- Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Das Lernvideo stellt die versicherungsrechtliche Beurteilung der Beschäftigung von älteren Fachkräften mit und ohne Rentenbezug in den Fokus. Dabei werden Personenkreise mit einer Altersrente vor und nach Erreichen der Regelaltersgrenze betrachtet. Thematisiert werden auch die Besonderheiten bei der Beschäftigung von Personen mit einer Erwerbsminderungsrente. Zudem werfen die Referenten einen Blick auf die neue Aktivrente. Die Teilnehmenden lernen alle Besonderheiten bei der Abrechnung des Personenkreises sowie die Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen kennen.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
- Rentner in einer geringfügig entlohnten Beschäftigung
- Ältere Fachkräfte und kurzfristige Aushilfsjobs
- Bedeutung der Regelaltersgrenze
- Altersrente als Voll- oder Teilrente
- Beschäftigung während der Erwerbsminderungsrente
- Andere Rentenarten und sv-rechtliche Auswirkungen
- Aktivrente
- Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS bzw. DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
- Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS bzw. DATEV Lohn und Gehalt
- Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Klaus Herrmann
Krankenkassenfachwirt, AOK Bayern
Mitarbeiter der AOK Bayern
Roland Schaetzle
Dipl.-Kaufmann (univ.), Mitarbeiter der DATEV eG
Florian Linder
AOK-Betriebswirt, AOK Bayern
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.