Beschäftigung älterer Fachkräfte

Immer mehr Menschen bleiben auch im Rentenalter beruflich aktiv und sind als Fachkräfte gefragt, doch die Sozialversicherungspflicht muss geprüft werden
  • Auswirkungen der Aktivrente für Arbeitgeber und Beschäftigten
  • SV-rechtliche Besonderheiten bei der Erwerbsminderungsrente
  • Altersrente und Beschäftigungsverhältnisse
  • Rentner in geringfügig entlohnten und kurzfristigen Beschäftigungen
  • Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen
Einmalig
190,00 €



Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Verfügbarkeit Ende August 2026
Dauer ca. 2 Std.
Nutzungsdauer 24 Monate

Inhalte

Beschreibung

Das Lernvideo stellt die versicherungsrechtliche Beurteilung der Beschäftigung von älteren Fachkräften mit und ohne Rentenbezug in den Fokus. Dabei werden Personenkreise mit einer Altersrente vor und nach Erreichen der Regelaltersgrenze betrachtet. Thematisiert werden auch die Besonderheiten bei der Beschäftigung von Personen mit einer Erwerbsminderungsrente. Zudem werfen die Referenten einen Blick auf die neue Aktivrente. Die Teilnehmenden lernen alle Besonderheiten bei der Abrechnung des Personenkreises sowie die Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen kennen.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen
  • Rentner in einer geringfügig entlohnten Beschäftigung
  • Ältere Fachkräfte und kurzfristige Aushilfsjobs
  • Bedeutung der Regelaltersgrenze
  • Altersrente als Voll- oder Teilrente
  • Beschäftigung während der Erwerbsminderungsrente
  • Andere Rentenarten und sv-rechtliche Auswirkungen
  • Aktivrente
  • Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen
Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Unternehmerinnen und Unternehmer
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
  • (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS bzw. DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen

Fachliche Voraussetzungen

  • Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS bzw. DATEV Lohn und Gehalt
  • Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referenten

Portraitbild der referierenden Person Klaus Herrmann

Klaus Herrmann

Krankenkassenfachwirt, AOK Bayern

Mitarbeiter der AOK Bayern

Portraitbild der referierenden Person Roland Schätzle

Roland Schaetzle

Dipl.-Kaufmann (univ.), Mitarbeiter der DATEV eG

Florian Linder

AOK-Betriebswirt, AOK Bayern

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

