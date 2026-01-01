Studierende sind für Arbeitgeber eine interessante Zielgruppe: neben den im Vergleich zu Minijobs geringeren Lohnnebenkosten erhalten Unternehmen durch die Beschäftigung von Studierenden auch Zugang zu motivierten Talenten und die Möglichkeit, geeignete Fachkräfte zu testen und zu binden (Recruiting-Vorteil).

In diesem Seminar geben wir Ihnen anhand zahlreicher Beispiele eine solide und praxisorientierte Wissensgrundlage für die korrekte und sichere Abrechnung von Werkstudenten einschließlich der Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen, um die genannten Vorteile bestmöglich ausschöpfen zu können.