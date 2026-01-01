Beschäftigung von Studierenden
- Was bei der Beschäftigung von Werkstudenten zu beachten ist
- Mehrere Beschäftigungen neben- und nacheinander
- Anhebung der Zeitgrenzen bei kurzfristigen Beschäftigungen in der Landwirtschaft
- Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Studierende sind für Arbeitgeber eine interessante Zielgruppe: neben den im Vergleich zu Minijobs geringeren Lohnnebenkosten erhalten Unternehmen durch die Beschäftigung von Studierenden auch Zugang zu motivierten Talenten und die Möglichkeit, geeignete Fachkräfte zu testen und zu binden (Recruiting-Vorteil).
In diesem Seminar geben wir Ihnen anhand zahlreicher Beispiele eine solide und praxisorientierte Wissensgrundlage für die korrekte und sichere Abrechnung von Werkstudenten einschließlich der Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen, um die genannten Vorteile bestmöglich ausschöpfen zu können.
Themen
- Versicherungsfreiheit wegen Geringfügigkeit
- Ordentlich Studierende
- Hochschulen und der fachlichen Ausbildung dienende Schulen
- Begriff des Werkstudenten
- Mehrfachbeschäftigte Studierende
- Besondere Fallgestaltungen (u.a. Teilzeit- und Fernstudium, Diplom-, Bachelor- oder Masterarbeit im Betrieb, Promotionsstudium, duale Studiengänge)
- Studienaufnahme während einer Beschäftigung, Übernahme von Studiengebühren
- Meldungen, Beiträge und Umlagen
- Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS bzw. DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
- Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS bzw. DATEV Lohn und Gehalt
- Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Gernot Engelhardt
Krankenkassenfachwirt, AOK Bayern
Verena Bloedorn
AOK-Betriebswirtin, AOK Bayern
Claudia Geier
Betriebswirtin (VWA), Mitarbeiterin der DATEV eG
Termine
Hinweis
