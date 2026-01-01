Beschäftigung von Studierenden
- Was bei der Beschäftigung von Werkstudenten zu beachten ist
- Mehrere Beschäftigungen neben- und nacheinander
- Anhebung der Zeitgrenzen bei kurzfristigen Beschäftigungen in der Landwirtschaft
- Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Studierende sind für Arbeitgeber eine interessante Zielgruppe: neben den im Vergleich zu Minijobs geringeren Lohnnebenkosten erhalten Unternehmen durch die Beschäftigung von Studierenden auch Zugang zu motivierten Talenten und die Möglichkeit, geeignete Fachkräfte zu testen und zu binden (Recruiting-Vorteil).
In diesem Lernvideo geben wir Ihnen anhand zahlreicher Beispiele eine solide und praxisorientierte Wissensgrundlage für die korrekte und sichere Abrechnung von Werkstudenten einschließlich der Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen, um die genannten Vorteile bestmöglich ausschöpfen zu können.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
- Versicherungsfreiheit wegen Geringfügigkeit
- Ordentlich Studierende
- Hochschulen und der fachlichen Ausbildung dienende Schulen
- Begriff des Werkstudenten
- Mehrfachbeschäftigte Studierende
- Besondere Fallgestaltungen (u.a. Teilzeit- und Fernstudium, Diplom-, Bachelor- oder Masterarbeit im Betrieb, Promotionsstudium, duale Studiengänge)
- Studienaufnahme während einer Beschäftigung, Übernahme von Studiengebühren
- Meldungen, Beiträge und Umlagen
- Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS bzw. DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
- Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS bzw. DATEV Lohn und Gehalt
- Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Gernot Engelhardt
Krankenkassenfachwirt, AOK Bayern
Verena Bloedorn
AOK-Betriebswirtin, AOK Bayern
Claudia Geier
Betriebswirtin (VWA), Mitarbeiterin der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.