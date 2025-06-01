Betriebliche Gesundheitsleistungen für Beschäftigte
- Gesundheit bzw. Arbeitsfähigkeit erhalten und fördern
- Steuerlich geförderte betriebliche Gesundheitsmaßnahmen
Erscheinungstermin: Juni 2025
Beschreibung
Die krankheitsbedingten Fehlzeiten werden 2025 auf hohem Niveau liegen und in vielen Unternehmen zu erheblichen Produktionsausfällen führen. Nach aktuellen Studien entstehen der deutschen Wirtschaft dadurch jährliche Kosten in Höhe von 24 Mrd. Euro. Gesundheitsförderung ist daher nicht nur ein Thema für Großunternehmen, sondern auch für kleine und mittlere Unternehmen.
Die fortschreitende Digitalisierung und die Verlagerung von Tätigkeiten ins Home-Office lassen die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit zunehmend verschwimmen. Gleichzeitig führen steigende Anforderungen durch die Globalisierung, den demografischen Wandel und den zunehmenden Fachkräftemangel zu einer zusätzlichen Belastung der Beschäftigten und wirken sich auf deren Gesundheit aus.
Damit Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betriebliche Gesundheitsmaßnahmen anbieten können, hat der Gesetzgeber eine spezielle Steuerbefreiung geschaffen. Diese ermöglicht es, gezielte Maßnahmen zur Gesundheitsförderung steuerfrei anzubieten, um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten zu erhalten. Darüber hinaus steigern solche Maßnahmen die Motivation und die Bindung an das Unternehmen.
Die Mandanten-Info-Broschüre zeigt auf, wie Unternehmen Kosten senken und krankheitsbedingte Fehlzeiten reduzieren können.
Autor
Axel-Friedrich Foerster
Betriebswirt (VWA)
Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.
Erscheinungstermin: Juni 2025