Der DATEV-Geschäftsbericht für das Jahr 2024.

Der DATEV-Geschäftsbericht wurde durch DATEV digital signiert, um seine Unverfälschtheit und DATEV-Urheberschaft sicherzustellen. Die verwendete Signaturmethode wurde so gewählt, dass Sie die digitale Unterschrift leicht mit dem Adobe Reader verifizieren können.

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