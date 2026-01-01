DATEV ISWL Auswertungen Konto/Kostenstellen
- Detaillierte Analyse von Debitoren auf Basis von Sachkonten und Kostenstellen-Eigenschaften
- Schnelle, flexible und bedarfsgerechte Ergebnisdarstellung durch Ad-hoc-Analysen
- Geeignet für die Auftragsbuchführung in der Steuerberatungskanzlei und für die selbst erstellte Buchführung im Unternehmen
Die Lösung unterstützt bei der laufenden unterjährigen Buchführung mit DATEV-Programmen, insbesondere bei individuellen Buchungsanforderungen beispielsweise aufgrund branchenspezifischer Vorgaben.
Das Programm ist insbesondere für DATEV-Anwender des Kfz-Branchenkontenrahmens SKR51 interessant.
Leistungen
Detaillierte Analysen von Debitoren (nicht Kreditoren) auf Basis von Sachkonten und Kostenstellen-Eigenschaften
- z. B. zur Interpretation einer bestimmten Erlösart in Verbindung mit einer bestimmten Kundengruppe,
- insbesondere, wenn das zugrundeliegende Buchungsverhalten (z. B. branchenspezifische Buchungsvorgaben) unter Verwendung von Interims-/Verrechnungskonten eine tiefergreifende Analyse der Kontoblattbuchungen des jeweiligen Personenkontos nicht ermöglicht.
Erstellen von Ad-hoc-Analysen und kleineren Berechnungen auf Basis beliebig definierter Kombinationen aus Sachkonto, KOST1-Angaben (z. B. Kostenstellen) und KOST2-Angaben (z. B. Fahrgestellnummer) laut Kontoblattbuchungen Ihrer Finanzbuchführung.
- zur schnellen, flexiblen und bedarfsgerechten Ergebnisdarstellung
- mit der Möglichkeit, einfache Rechenoperationen (Addition, Subtraktion) zu hinterlegen, um mit bestimmten Sachkonten und KOST1-Angaben (z. B. Kostenstellen) kleinere Schnellberechnungen und Analysen inklusive Gruppensummenbildung durchführen zu können. Für alle Buchungen ohne KOST1-Angaben ist pro Sachkonto eine prozentuale Verteilung definierbar.
