Präsenzseminar mit Übung
Online-Seminar mit Übung

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - Tipps und Tricks

Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Funktionsumfang von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen noch umfassender und effizienter für Ihre Buchführung nutzen können.
  • Nützliche und zeitsparende Funktionen für Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
  • Wissenswerte Programmneuerungen
  • Zusätzliche Wahl von Schwerpunktthemen durch die Teilnehmer im Seminar
Einmalig
241,00 €
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 2 x 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie die Buchführung in Ihrer Kanzlei noch effizienter erledigen können. Nach dem Seminar sind Sie mit den wichtigsten Funktionen des Programms vertraut sowie in der Lage, den Leistungsumfang besser zu nutzen und dadurch Arbeitsabläufe zu optimieren.

Sie haben die Grundlagenschulung zu DATEV Kanzlei-Rechnungswesen besucht und bereits erste Erfahrungen in der Arbeit mit dem Programm gesammelt? Nun möchten Sie die Anwendung noch besser kennenlernen und die Vielzahl von Funktionen und Einstellungen intensiver nutzen? Dann sind Sie bei diesem Seminar genau richtig. Denn Sie lernen nützliche und zeitsparende Funktionen sowie ausgewählte Programmneuerungen von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen kennen. Darüber hinaus legen Sie gemeinsam mit den anderen Teilnehmern die thematischen Schwerpunkte fest, die im Seminar vertieft behandelt werden. Viele Tipps für Ihre Arbeitsabläufe runden das Seminar ab.

Themen

  • Programminformationen zu DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

    • Tipps und Tricks für Anwender mit Programmkenntnissen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

    • Wissenswerte Programmneuerungen

  • Themenblöcke zur Auswahl*

    • Spezielle Buchungssachverhalte

    • Elektronisches Bankbuchen

    • Nutzung der OPOS-Buchführung

    • Zeitsparende Schnittstellen

    • Schnelle und sichere Einrichtung des Standard-BAB

    • Umsatzsteuer und Zusammenfassende Meldung

    • Programmhilfen für professionelles Buchen

* Bitte beachten Sie: Nicht alle Themenblöcke können behandelt werden. Themenblöcke, die der Teilnehmerkreis nicht auswählt, können aber anhand der Seminarunterlage im Selbststudium erarbeitet werden.

Details

Teilnehmerkreis

  • Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen mit Grundkenntnissen im Programm
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Grundkenntnisse in Aufbau und Bedienung von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referenten

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Di, 18.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Mi, 19.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 26.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Do, 27.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 10.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 16.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Mi, 17.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 16.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Mi, 17.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 18.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Fr, 19.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 19.01.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Di, 20.01.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 12.02.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Fr, 13.02.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Fr, 27.03.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 01.07.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Do, 02.07.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 04.08.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Mi, 05.08.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 15.09.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Mi, 16.09.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 12.10.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Di, 13.10.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 08.12.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Mi, 09.12.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Einmalig
Termin buchen

