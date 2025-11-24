DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - Tipps und Tricks

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie die Buchführung in Ihrer Kanzlei noch effizienter erledigen können. Nach dem Seminar sind Sie mit den wichtigsten Funktionen des Programms vertraut sowie in der Lage, den Leistungsumfang besser zu nutzen und dadurch Arbeitsabläufe zu optimieren.

Sie haben die Grundlagenschulung zu DATEV Kanzlei-Rechnungswesen besucht und bereits erste Erfahrungen in der Arbeit mit dem Programm gesammelt? Nun möchten Sie die Anwendung noch besser kennenlernen und die Vielzahl von Funktionen und Einstellungen intensiver nutzen? Dann sind Sie bei diesem Seminar genau richtig. Denn Sie lernen nützliche und zeitsparende Funktionen sowie ausgewählte Programmneuerungen von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen kennen. Darüber hinaus legen Sie gemeinsam mit den anderen Teilnehmern die thematischen Schwerpunkte fest, die im Seminar vertieft behandelt werden. Viele Tipps für Ihre Arbeitsabläufe runden das Seminar ab.