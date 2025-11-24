DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - Tipps und Tricks
- Nützliche und zeitsparende Funktionen für Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Wissenswerte Programmneuerungen
- Zusätzliche Wahl von Schwerpunktthemen durch die Teilnehmer im Seminar
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie die Buchführung in Ihrer Kanzlei noch effizienter erledigen können. Nach dem Seminar sind Sie mit den wichtigsten Funktionen des Programms vertraut sowie in der Lage, den Leistungsumfang besser zu nutzen und dadurch Arbeitsabläufe zu optimieren.
Sie haben die Grundlagenschulung zu DATEV Kanzlei-Rechnungswesen besucht und bereits erste Erfahrungen in der Arbeit mit dem Programm gesammelt? Nun möchten Sie die Anwendung noch besser kennenlernen und die Vielzahl von Funktionen und Einstellungen intensiver nutzen? Dann sind Sie bei diesem Seminar genau richtig. Denn Sie lernen nützliche und zeitsparende Funktionen sowie ausgewählte Programmneuerungen von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen kennen. Darüber hinaus legen Sie gemeinsam mit den anderen Teilnehmern die thematischen Schwerpunkte fest, die im Seminar vertieft behandelt werden. Viele Tipps für Ihre Arbeitsabläufe runden das Seminar ab.
Themen
-
Programminformationen zu DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
-
Tipps und Tricks für Anwender mit Programmkenntnissen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
-
Wissenswerte Programmneuerungen
-
-
Themenblöcke zur Auswahl*
-
Spezielle Buchungssachverhalte
-
Elektronisches Bankbuchen
-
Nutzung der OPOS-Buchführung
-
Zeitsparende Schnittstellen
-
Schnelle und sichere Einrichtung des Standard-BAB
-
Umsatzsteuer und Zusammenfassende Meldung
-
Programmhilfen für professionelles Buchen
-
* Bitte beachten Sie: Nicht alle Themenblöcke können behandelt werden. Themenblöcke, die der Teilnehmerkreis nicht auswählt, können aber anhand der Seminarunterlage im Selbststudium erarbeitet werden.
Details
Teilnehmerkreis
- Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen mit Grundkenntnissen im Programm
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in Aufbau und Bedienung von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.