Die digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Unternehmen steht im Mittelpunkt, wenn Sie eine gemeinsame Plattform auf Basis von DATEV Unternehmen online in Kombination mit DATEV Personal nutzen. Typische Prozesse wie die Pflege von Mitarbeiterdaten, die monatliche Datenerfassung, das Onboarding neuer Mitarbeitendender, der eAU-Abruf durch das Unternehmen, die revisionssichere Ablage von Personaldokumenten sowie der kontinuierliche Zugriff auf Auswertungen werden dadurch deutlich einfacher und transparenter.

In diesem Seminar zeigen wir Ihnen, wie Sie die Lösungen in der Kanzlei optimal einrichten, in Ihre Prozesse integrieren und wie Unternehmen diese im Alltag effizient nutzen – für mehr Transparenz, weniger manuellen Aufwand und eine reibungslose Zusammenarbeit.