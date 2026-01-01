DATEV Personal - vom Einstieg bis zur Anwendung mit DATEV LODAS
- Überblick über alle Online-Anwendungen mit DATEV Personal
- Voraussetzungen und Rechte
- Effizienter Einsatz in Kanzlei und Unternehmen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Unternehmen steht im Mittelpunkt, wenn Sie eine gemeinsame Plattform auf Basis von DATEV Unternehmen online in Kombination mit DATEV Personal nutzen. Typische Prozesse wie die Pflege von Mitarbeiterdaten, die monatliche Datenerfassung, das Onboarding neuer Mitarbeitender, der eAU-Abruf durch das Unternehmen, die revisionssichere Ablage von Personaldokumenten sowie der kontinuierliche Zugriff auf Auswertungen werden dadurch deutlich einfacher und transparenter.
In diesem Lernvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie die Lösungen in der Kanzlei optimal einrichten, in Ihre Prozesse integrieren und wie Unternehmen diese im Alltag effizient nutzen – für mehr Transparenz, weniger manuellen Aufwand und eine reibungslose Zusammenarbeit.
Lernvideo mit kontinuierlicher Inhaltsaktualisierung bei Programmänderungen:
Dieses Lernvideo wird bei schulungsrelevanten Programmänderungen fortlaufend um neue Inhalte ergänzt und aktualisiert. Es steht Ihnen ab dem Bestelldatum für einen Zeitraum von zwölf Monaten auf der DATEV Lernplattform online bereit.
Lernvideo mit Untertitel:
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
- DATEV Unternehmen online in der Personalwirtschaft
- Personaldaten – Onboarding neuer Mitarbeitender, eAU-Abruf
- Auswertungen online – alle Lohnauswertungen für Mandant und Mitarbeitende
- Die Bestandteile von DATEV Personal
- Monatsdaten – Erfassung variabler Lohndaten
- Mitarbeitende – Änderungen
- Personalakte – Verwaltung von Dokumenten
- An- und Abwesenheit – taggenaue Erfassung von Lohndaten
- DATEV Arbeitnehmer online – digitale Lohnabrechnung
- Ausblick auf geplante Erweiterungen
Details
Teilnehmerkreis
(Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS und DATEV Personal in Kanzleien und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
- Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS
- Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Referentin
Sandra Würfel-Höfling
Organisationsberaterin der DATEV eG, Personalwirtschaft
Frau Sandra Würfel-Höfling ist Angestellte der DATEV eG und Organisationsberaterin in der Niederlassung Erfurt. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in den Programmen LODAS und Lohn und Gehalt. Sandra Würfel-Höfling war vor Ihrer Beschäftigung bei DATEV in Führungspositionen im Personalbereich in verschiedenen mittelständischen Dienstleistungs- und Freizeit-Unternehmen tätig. Des Weiteren ist sie geprüfte Personalreferentin bSb.
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Was ist ein Lernvideo mit kontinuierlicher Inhaltsaktualisierung bei Programmänderungen?
Ein Lernvideo mit kontinuierlicher Inhaltsaktualisierung bei Programmänderungen ist ein professionell produziertes und didaktisch aufbereitetes Video, mit dem Sie fachliche Themen im Selbstlernformat erarbeiten. Es wird bei schulungsrelevanten Programmänderungen fortlaufend um neue Inhalte ergänzt und aktualisiert. Das Video steht mit dem jeweils aktuellen Stand 12 Monate zur eigenständigen Weiterbildung in der DATEV Lernplattform online bereit und kann jederzeit wiederholt werden.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)