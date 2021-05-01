Der Nießbrauch an einem GmbH-Geschäftsanteil (E-Book)
- Übertragung von Gesellschaftsanteilen
- Gestaltungsvarianten und Tipps
- Minderung der Steuerbelastung
Erscheinungstermin: Mai 2021
Beschreibung
Der Nießbrauch an einem GmbH-Geschäftsanteil kann eine interessante Gestaltungsmöglichkeit sein. Es muss jedoch in jedem Einzelfall genau geprüft werden, welche Gestaltungsmöglichkeiten in Betracht kommen und welche Vor- und Nachteile sie jeweils bringen. Dies gilt insbesondere für Nießbrauchsgestaltungen, da bei ihnen viele Fragen zivil- und steuerrechtlicher Art noch nicht abschließend geklärt sind.
Das Kompaktwissen stellt die wichtigsten zivil- und steuerrechtlichen Folgen des Nießbrauchs an einem GmbH-Geschäftsanteil sowie die wichtigsten offenen Fragen dar und vergleicht diese mit dem Nießbrauch an einem Personengesellschaftsanteil. Je nach gewünschtem Ergebnis kann es nämlich unter Umständen ratsam sein, zunächst eine GmbH in eine Personengesellschaft umzuwandeln bzw. umgekehrt, bevor es zur Bestellung eines Nießbrauchs kommt.
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Dr. Helmut Volb
Rechtsanwalt, Steuerberater
Dr. Helmut Volb ist als Rechtsanwalt und Steuerberater in Berlin mit dem Schwerpunkt im Bereich steuerliche Gestaltung von Unternehmen tätig. Nebenberuflich unterrichtet er als Dozent für den Bereich Unternehmensbesteuerung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Autor mehrerer Veröffentlichungen.
