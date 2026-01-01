Entgelttransparenzgesetz - Verschärfung der bestehenden Regelungen
- Neuerungen durch die Entgelttransparenzrichtlinie
- Pflicht zur Schaffung von Entgeltgerechtigkeit
- Gefahren und Sanktionen bei Verstößen gegen die neuen Regeln
- DATEV Personal-Benchmark online und DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft als Hilfsmittel
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die neue Entgelttransparenzrichtlinie muss bis zum 7. Juni 2026 in deutsches Recht umgesetzt werden. Neue Auskunftsansprüche und Berichtspflichten sind verpflichtend, genauso wie Entschädigungsansprüche bei geschlechtsspezifischer Lohndiskriminierung. Auf Arbeitgeber kommen damit neue Anforderungen zu. Sie müssen nicht nur im Bewerbungsverfahren für Entgelttransparenz sorgen, sondern auch im laufenden Arbeitsverhältnis geschlechterspezifische Gehaltsunterschiede offenlegen und rechtfertigen.
In diesem Seminar werden die spezifischen Anforderungen hinsichtlich der Bereitstellung von Informationen über Entgeltstrukturen, Auskunfts- und Berichtspflichten sowie der aktiven Herstellung von Entgeltgerechtigkeit vermittelt und Unterstützungsmöglichkeiten mit den DATEV-Programmen Personal-Benchmark online und Daten-Analyse-System Personalwirtschaft aufgezeigt.
Überprüfen Sie Ihre bestehenden Vergütungsmodelle und passen Sie diese zeitnah an!
Themen
- Pflichten des Arbeitgebers vor der Einstellung
- Gleiche und gleichwertige Arbeit
- Informations- und Auskunftspflichten während des Arbeitsverhältnisses
- Aktive Herstellung von Entgeltgerechtigkeit
- Schadensersatz und Entschädigung bei Verletzung der neuen Pflichten
- Beweislastumkehr
- Dokumentations- und Berichtspflichten
- Unterstützung mit den DATEV-Programmen Personal-Benchmark online und Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender in Kanzleien und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
- Kenntnisse in der Lohnabrechnung
- Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Gunther Schwanke
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Gunther Schwanke, Rechtsanwalt in Nürnberg, ist seit 2011 in der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei BECK in der Metropolregion Nürnberg tätig. Seit 2015 ist Rechtsanwalt Schwanke geschäftsführender Partner der Kanzlei und betreut Arbeitgeber und Arbeitnehmer in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 2011 hat Rechtsanwalt Schwanke die theoretischen Kenntnisse zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Steuerrecht" erfolgreich nachgewiesen. Seit einigen Jahren ist Herr Schwanke neben der anwaltlichen Tätigkeit als Referent in der Fortbildung und als Autor tätig. Zu verschiedenen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Themen erstellte und moderierte er zahlreiche Online- und deutschlandweite Präsenzseminare. Seit 2014 bietet er die Onlineseminare "Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung" und "Lohn optimal gestalten" an.
Roland Schaetzle
Dipl.-Kaufmann (univ.), Mitarbeiter der DATEV eG
Termine
