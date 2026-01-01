Die neue Entgelttransparenzrichtlinie muss bis zum 7. Juni 2026 in deutsches Recht umgesetzt werden. Neue Auskunftsansprüche und Berichtspflichten sind verpflichtend, genauso wie Entschädigungsansprüche bei geschlechtsspezifischer Lohndiskriminierung. Auf Arbeitgeber kommen damit neue Anforderungen zu. Sie müssen nicht nur im Bewerbungsverfahren für Entgelttransparenz sorgen, sondern auch im laufenden Arbeitsverhältnis geschlechterspezifische Gehaltsunterschiede offenlegen und rechtfertigen.

In diesem Lernvideo werden die spezifischen Anforderungen hinsichtlich der Bereitstellung von Informationen über Entgeltstrukturen, Auskunfts- und Berichtspflichten sowie der aktiven Herstellung von Entgeltgerechtigkeit vermittelt und Unterstützungsmöglichkeiten mit den DATEV-Programmen Personal-Benchmark online und Daten-Analyse-System Personalwirtschaft aufgezeigt.

Überprüfen Sie Ihre bestehenden Vergütungsmodelle und passen Sie diese zeitnah an!

