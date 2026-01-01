Wenn eine Betriebsprüfung angekündigt wird, beginnt für viele Unternehmerinnen und Unternehmer eine Phase erhöhter Aufmerksamkeit. Was zunächst als formale Routine erscheint, kann sich schnell zu einer anspruchsvollen Auseinandersetzung mit erheblichen finanziellen und unter Umständen auch strafrechtlichen Risiken entwickeln. Spätestens wenn steuerstrafrechtliche Vorwürfe im Raum stehen oder die Steuerfahndung eingeschaltet wird, geraten selbst erfahrene Geschäftsleute unter Druck.

Der Autor zeigt, was in dieser Situation wirklich zählt: fundiertes Wissen, eine klare Strategie und souveränes Auftreten. Verständlich und praxisnah erläutert er die Abläufe einer Betriebsprüfung, typische Prüfungsmethoden, Schätzungsansätze und taktische Vorgehensweisen der Finanzverwaltung. Gleichzeitig stellt er Rechte, Verteidigungsmöglichkeiten und kluge Handlungsoptionen dar, mit denen Unternehmen Risiken begrenzen und typische Fehler vermeiden können.