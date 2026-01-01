Mit der EU-Entwaldungsverordnung und dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz setzt der Gesetzgeber konsequent auf verantwortungsvolles Handeln entlang der gesamten Lieferkette. Beide Regelwerke greifen ineinander und verfolgen ein gemeinsames Ziel: mehr Transparenz, Schutz von Mensch und Umwelt sowie nachhaltiges Wirtschaften.

Die EU-Entwaldungsverordnung stellt sicher, dass ausgewählte Produkte wie Holz, Kaffee oder Kakao nicht aus Entwaldung stammen. Sie definiert verbindliche Anforderungen an Herkunftsnachweise und die Rückverfolgbarkeit entlang der Lieferkette, die für betroffene Unternehmen neuen Dokumentations- und Prüfaufwand bedeuten.

Das Lieferkettengesetz ergänzt diesen Ansatz, indem es Unternehmen verpflichtet, menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken systematisch zu erkennen, zu bewerten und geeignete Präventions- und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Auch Unternehmen, die nicht unmittelbar gesetzlich verpflichtet sind, können mittelbar betroffen sein, etwa durch Anforderungen von Geschäftspartnern.