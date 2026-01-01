Lieferkettengesetz und EU-Entwaldungsverordnung (E-Book)
- Woher kommt das Produkt – und wurde dafür Wald zerstört?
- Wie organisiert das Unternehmen Verantwortung in seiner Lieferkette?
- Was müssen Unternehmen wann und wie umsetzen?
Erscheinungstermin: vsl. August 2026
Beschreibung
Mit der EU-Entwaldungsverordnung und dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz setzt der Gesetzgeber konsequent auf verantwortungsvolles Handeln entlang der gesamten Lieferkette. Beide Regelwerke greifen ineinander und verfolgen ein gemeinsames Ziel: mehr Transparenz, Schutz von Mensch und Umwelt sowie nachhaltiges Wirtschaften.
Die EU-Entwaldungsverordnung stellt sicher, dass ausgewählte Produkte wie Holz, Kaffee oder Kakao nicht aus Entwaldung stammen. Sie definiert verbindliche Anforderungen an Herkunftsnachweise und die Rückverfolgbarkeit entlang der Lieferkette, die für betroffene Unternehmen neuen Dokumentations- und Prüfaufwand bedeuten.
Das Lieferkettengesetz ergänzt diesen Ansatz, indem es Unternehmen verpflichtet, menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken systematisch zu erkennen, zu bewerten und geeignete Präventions- und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Auch Unternehmen, die nicht unmittelbar gesetzlich verpflichtet sind, können mittelbar betroffen sein, etwa durch Anforderungen von Geschäftspartnern.
Durch die Verzahnung beider Regelwerke entsteht ein ganzheitlicher Ansatz: Umweltanforderungen werden konkret umgesetzt, Risiken strukturiert gemanagt und Prozesse nachvollziehbar dokumentiert. Für viele Unternehmen wirft dies praktische Fragen zur Umsetzung, Dokumentation und Berichterstattung auf: Welche Maßnahmen müssen Ihre Mandantinnen und Mandanten ergreifen? Welche Berichts- und Dokumentationspflichten sind zu erfüllen? Für welche Unternehmen und Produkte gelten welche Anforderungen und ab welchem Zeitpunkt?
Informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten frühzeitig über die Eckpunkte der rechtlichen Vorgaben, wie beide Regelwerke ineinandergreifen, welche Unternehmen und Produkte betroffen sind und ab wann welche Pflichten gelten.
Kurzinfo
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von Mandanten-Info comfort
Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und - exklusiv im Abonnement - als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.-Nr. 65524).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Fabian A. Jahn
Rechtsanwalt
Herr Jahn berät und begleitet Menschen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Bereich des Außenwirtschaftsrechts. Als gelernter Industriekaufmann und Rechtsanwalt sowie mit seiner Erfahrung in den Bereichen Außenwirtschaftsrecht/ Exportkontrolle, Außenhandel, Prozessmanagement, eAkten/Document-Management-Systemen, ist er sowohl in Rechtsthemen als auch zu Fragen von Compliance-Management, Personalführung, Handhabung von LegalTechnology-Projekten, Rechtsgebiete: \- Außenwirtschaftsrecht und Exportkontrolle, z. B. Waren, Software, Technische Unterstützung, Technologie \- Embargos und Sanktionen \- Simulation von Außenwirtschaftsprüfungen \- Vertragsgestaltung in internationalen Handelsbeziehungen \- Zulieferer- und Lieferantenverträge \- Vertriebsverträge \- Zollrecht und Zollangelegenheiten \- Recht der auswärtigen Beziehungen \- Verträge der Europäischen Union \- Recht der Gesetzgebung, Bürgerbeteiligung und Petitionsrecht \- Berufsrecht der (Syndikus-)Rechtsanwälte \- Vereinsrecht/NGOs
