Mutterschutz und Elternzeit

Mutterschaft und Elternzeit stellen Unternehmen vor erhebliche rechtliche, organisatorische und abrechnungsrelevante Herausforderungen. Arbeitgeber müssen komplexe Vorgaben einhalten, umfangreiche Meldepflichten erfüllen und zahlreiche Besonderheiten in der Lohn- und Gehaltsabrechnung berücksichtigen. Dieses Fachbuch unterstützt Sie dabei, den administrativen Aufwand rechtssicher und effizient zu bewältigen.

Es gibt Ihnen einen praxisnahen Überblick über die aktuellen Regelungen zu Mutterschutz, Mutterschaftsgeld und Elternzeit – einschließlich der neuen gesetzlichen Vorgaben, die seit dem 01.06.2025 gelten. Sie erfahren, welche Pflichten während der Schwangerschaft, in den Mutterschutzfristen und in der Elternzeit bestehen, wie Beschäftigungsverbote korrekt umzusetzen sind und welche Regelungen auch für Auszubildende und geringfügig Beschäftigte gelten.