Die Mitarbeit im Vertreterrat bringt zusätzliche Termine mit sich, lässt sich aber gut organisieren. Für Julia Beer war der Faktor Zeit anfangs die größte Sorge. „Vor allem die regelmäßigen Reisen nach Nürnberg schlagen natürlich durch. Im Vorfeld habe ich mit meiner Familie diskutiert, die mir zugeraten hat, weil auch sie die Chancen der Gremienarbeit für die Kanzlei gesehen haben. Außerdem erlauben unsere Kanzleistrukturen, dass ich ab und zu in Nürnberg bin. Wir sind sehr gut aufgestellt, und ich habe ein tolles Team.“ Dass sich auch in den Gremien viele digitale Formate etabliert haben, erleichtert zudem den Austausch.

Maurice Schaar schätzt den Aufwand auf etwa zwei bis drei Tage im Monat, Kanzleiarbeit hat er wegen seiner Tätigkeit im Vertreterrat aber nicht anderweitig delegieren müssen. Für ihn ist die Gremienarbeit gut integrierbar, schließlich „kann ich ja auch die Fahrten nach Nürnberg nutzen, um zu telefonieren oder einfach mal in Ruhe über Dinge nachzudenken, was im Kanzleialltag meist zu kurz kommt“. Maurice Schaar spricht von einer „guten Zeit“ – vor allem von einer, die sinnvoll investiert ist.

Nach jeder Wahl findet eine Klausurtagung statt, bei der sich alle Mitglieder des neu gewählten Vertreterrats treffen. Sie erhalten Einblicke in die Entscheidungsprozesse und die wichtigsten Säulen der Gremienarbeit, zudem ist viel Zeit zum Kennenlernen und für den persönlichen Austausch. „Diese Klausurtagung hat mir unwahrscheinlich geholfen, mich schnell in die neue Tätigkeit einzufinden. Danach wusste ich, dass meine Entscheidung richtig war“, blickt Julia Beer zurück.