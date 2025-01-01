Alternativ steht Ihnen DATEV ISWL Mandantenanalyse als compact-, classic-, oder comfort-Variante zur Verfügung.

Mit dieser Lösung können Sie weiterhin gezielt ermitteln, wie Sie die Bearbeitung Ihrer Mandate verbessern können.

Außerdem unterstützt Sie das Alternativprodukt dabei, Ihre Prozesse zur Mandatsbearbeitung übergreifend zu analysieren. Berücksichtig werden die Bereiche Finanzbuchführung, Personalwirtschaft, Steuern und Eigenorganisation. Der Fokus liegt dabei auf dem Digitalisierungsgrad Ihrer Prozesse. Das Programm gibt Ihnen konkrete Hinweise, wie Sie Ihre Arbeitsabläufe digitalisieren und vereinfachen.