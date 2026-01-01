Herr Kessler, erinnern Sie sich an den Moment, in dem klar war: Die Kanzlei bleibt in der Familie?

Hans Kessler: Das weiß ich noch sehr genau. Ich war 58, habe meine drei Kinder zusammengerufen und gesagt: „Wenn in zwei Jahren keiner von euch sagt, er steigt ein, verkaufe ich die Kanzlei.“ Ich hätte überleitend weitergearbeitet und mich auf meine Testamentsvollstreckungen konzentriert. Für mich war klar: Mit 60 ziehe ich die Linie.

Anna Kessler: Für mich war es eher ein Prozess als ein einzelner Moment. Ich war schon lange im Unternehmen, habe die Entwicklung gesehen und miterlebt, wie meine Eltern das aufgebaut haben. Für meinen Vater war es ein Loslassen, für uns war es ein Übernehmen. Mit allem, was dazugehört.