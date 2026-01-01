Tausende Kanzleien stehen vor dem Generationswechsel. Worauf es bei der Nachfolge planung ankommt und wie man die Hürden meistert. 

Kanzleinachfolge

Zeit für einen neuen Anstrich

Die eigene Nachfolge zu regeln, gehört zu den wichtigsten unternehmerischen Entscheidungen. Und doch schieben viele Kanzleiinhaber sie vor sich her. Doch nur wer sich frühzeitig mit der Zukunft beschäftigt, kann sie gestalten. 

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DATEV CEO Prof. Dr. Robert Mayr

Bleibt alles in der Familie

Sie leben unter einem Dach, fahren in der Freizeit zusammen Ski und arbeiten auch noch in derselben Kanzlei. Was für die meisten ein Zuviel an Gemeinsamkeit wäre, ist für die Kesslers Alltag. Ein Gespräch über Familienzusammenhalt, Generationswechsel und den Mut, loszulassen. 

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Kanzlei Maier Siegmund

Fakten, Sympathie und ein gutes Bauchgefühl

Eine bestehende Kanzlei zu übernehmen ist ein großer Schritt für junge Steuerberater. Sabrina Maier und Sebastian Siegmund sind ihn erfolgreich zusammen gegangen – obwohl vieles ganz anders kam als gedacht. 

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Schmuckbild Kanzleinachfolge

Zwischen Lebenswerk und Loslassen

Prof. Dr. Nicole Richter, Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Düsseldorf, und Prof. Dr. Michael Bugge, Professor für Personalmanagement an der Hochschule Düsseldorf, erklären, warum Nachfolge viel früher beginnt, als viele denken, und warum Zukunftsfähigkeit am Ende auch über die Übergabefähigkeit entscheidet.

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Beiträge aus der Praxis

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