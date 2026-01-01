Tausende Kanzleien stehen vor dem Generationswechsel. Worauf es bei der Nachfolge planung ankommt und wie man die Hürden meistert.
Zeit für einen neuen Anstrich
Die eigene Nachfolge zu regeln, gehört zu den wichtigsten unternehmerischen Entscheidungen. Und doch schieben viele Kanzleiinhaber sie vor sich her. Doch nur wer sich frühzeitig mit der Zukunft beschäftigt, kann sie gestalten.
Bleibt alles in der Familie
Sie leben unter einem Dach, fahren in der Freizeit zusammen Ski und arbeiten auch noch in derselben Kanzlei. Was für die meisten ein Zuviel an Gemeinsamkeit wäre, ist für die Kesslers Alltag. Ein Gespräch über Familienzusammenhalt, Generationswechsel und den Mut, loszulassen.
Fakten, Sympathie und ein gutes Bauchgefühl
Eine bestehende Kanzlei zu übernehmen ist ein großer Schritt für junge Steuerberater. Sabrina Maier und Sebastian Siegmund sind ihn erfolgreich zusammen gegangen – obwohl vieles ganz anders kam als gedacht.
Zwischen Lebenswerk und Loslassen
Prof. Dr. Nicole Richter, Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Düsseldorf, und Prof. Dr. Michael Bugge, Professor für Personalmanagement an der Hochschule Düsseldorf, erklären, warum Nachfolge viel früher beginnt, als viele denken, und warum Zukunftsfähigkeit am Ende auch über die Übergabefähigkeit entscheidet.