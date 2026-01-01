Die beiden stellten dafür Auswahlkriterien auf und suchten anschließend gezielt auf verschiedenen Onlineportalen und in den Kanzleibörsen der Kammern. Die Kanzlei sollte sich größenmäßig für zwei Berufsträger eignen und DATEV-Software einsetzen. Neben einer soliden wirtschaftlichen Lage war auch der Standort ein zentrales Kriterium. Hinzu kamen die Zusammensetzung des Mandantenstamms, das Renommee der Kanzlei, die Rechtsform, die Prozesse und der Digitalisierungsgrad. Über die Filteroptionen der DATEV-Kanzleibörse ergab sich schließlich ein passender Treffer.

Bei der Herzog & Bischof Steuerberatungsgesellschaft mbH in Aschaffenburg wurden sie fündig. Der richtige und verantwortungsvollere Schritt, finden beide bis heute. „Es war eine Mischung aus wirtschaftlichen Faktoren, Sympathie und Bauchgefühl“, sagt Sabrina Maier.

Schon vor der ersten Kontaktaufnahme hatten Sabrina Maier und Sebastian Siegmund klare Vorstellungen davon, wie der Übernahmeprozess ablaufen sollte: strukturiert, planbar, mit realistischen Bewertungen. In der Realität war dann allerdings einiges ganz anders. „Bereits bei der Suche zeigte sich, dass viele Verkäufer ihre Kanzleien deutlich höher bewerteten, als sie tatsächlich wert waren“, sagt Sebastian Siegmund. „Vor allem der tech­nische Fortschritt wurde oft nicht beachtet. Der muss aber natürlich in den Businessplan eingepreist werden.“

Anderen Steuerberatern, die überlegen, eine bestehende Kanzlei zu übernehmen, rät er, auch auf die Zusammensetzung des Teams und der Mandanten zu achten. Von Vorteil sei eine gute Mischung aus jungen Kolleginnen und Kollegen sowie erfahreneren Teammitgliedern. Der Mandantenstamm sollte nicht überaltert sein, auch kritische Abhängigkeiten von einem oder wenigen Großkunden gilt es zu vermeiden.

Da viele Steuerberatungskanzleien gerade nach Nachfolgern suchen, schätzt Siegmund den Markt eher als Käufermarkt ein. Anders gesagt: Die Gelegenheit, gerade jetzt eine passende Kanzlei zu finden, ist günstig.

Das allein reicht jedoch nicht, denn eine solche Übernahme muss auch finanzierbar sein und der Kapitaldienst für das benötigte Fremdkapital in die Planung einfließen. Für Sabrina Maier und Sebastian Siegmund bedeutete die Finanzierung eine zusätzliche Verantwortung, die ihren Übernahmeplan noch herausfordernder machte.

Bei der Umsetzung zeigte sich aber auch, dass mit guter Vorbereitung, klarem Zahlenverständnis und einem ehrlichen Blick auf Chancen und Risiken eine tragfähige Lösung möglich ist. Mit dem früheren Kanzleiinhaber wurde eine Kommunikations- und eine Überleitungsphase vereinbart. Alle Mandanten wurden schriftlich über die Kanzleinachfolge informiert, beide Seiten erstellten gemeinsam einen Infoflyer, der in der Kanzlei auslag. Mit dem Kanzleiteam und ausgewählten Großkunden fanden vorab persönliche Kennenlerntermine statt.