Welche Wege der Kanzleinachfolge sind heute realistisch?

Prof. Dr. Michael Bugge: Am häufigsten ist aus meiner Sicht die interne Nachfolge. Sie hat für Mandanten und Mitarbeitende den größten Charme, weil Kontinuität gewahrt bleibt. Daneben gibt es den Verkauf an Externe, Modelle über Berufsausübungsgesellschaften, Zusammenschlüsse oder Familienübertragungen. Welche Lösung trägt, hängt stark von Kanzleigröße, Region, Spezialisierung und dem Marktumfeld ab.

Prof. Dr. Nicole Richter: Die interne Nachfolge ist oft die naheliegendste und auch die risikoärmste Lösung – über Familienmitglieder oder über Mitarbeitende. Der große Vorteil ist, dass sich Menschen über Jahre in die Rolle hinein entwickeln lassen. Daneben kommen natürlich auch Verkauf, Zusammenschlüsse oder die Suche über Berufsverbände und andere Netzwerke infrage.