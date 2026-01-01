Wenn eine Betriebsprüfung angekündigt wird, beginnt für viele Unternehmerinnen und Unternehmer eine Phase erhöhter Aufmerksamkeit. Was zunächst als formale Routine erscheint, kann sich schnell zu einer anspruchsvollen Auseinandersetzung mit erheblichen finanziellen und strafrechtlichen Risiken entwickeln. Spätestens wenn steuerstrafrechtliche Vorwürfe im Raum stehen oder die Steuerfahndung eingeschaltet wird, geraten selbst erfahrene Geschäftsleute unter Druck.

Der Autor Rechtsanwalt Dr. Jörg Burkhard ist Fachanwalt für Steuerrecht und Strafrecht mit Sitz in Frankfurt, Wiesbaden und Taunusstein. Er zeigt, was in dieser Situation wirklich zählt: fundiertes Wissen, eine klare Strategie und souveränes Auftreten.

Das Buch erklärt praxisnah die Abläufe einer Betriebsprüfung sowie typische Prüfungsmethoden und Schätzungsansätze. Zudem zeigt es Rechte, Verteidigungsmöglichkeiten und kluge Handlungsoptionen auf. So lassen sich Risiken reduzieren und typische Fehler vermeiden. Dr. Jörg Burkhard bietet konkrete Beispiele, strategische Hinweise und erprobte Empfehlungen aus fast 35-jähriger anwaltlicher Erfahrung im Steuer- und Steuerstrafrecht.

Das Buch richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, Steuerpflichtige und Beratende, die vorbereitet und handlungssicher agieren möchten – statt erst im Ernstfall zu reagieren. Denn wer die Mechanismen einer Betriebsprüfung kennt, kann souveräner auftreten, bessere Entscheidungen treffen und kritische Situationen aktiv gestalten.