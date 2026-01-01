Im Fadenkreuz des Fiskus

Wenn eine Betriebsprüfung angekündigt wird, beginnt für viele Unternehmerinnen und Unternehmer eine Phase erhöhter Aufmerksamkeit. Was zunächst als formale Routine erscheint, kann sich schnell zu einer anspruchsvollen Auseinandersetzung mit erheblichen finanziellen und unter Umständen auch strafrechtlichen Risiken entwickeln. Spätestens wenn steuerstrafrechtliche Vorwürfe im Raum stehen oder die Steuerfahndung eingeschaltet wird, geraten selbst erfahrene Geschäftsleute unter Druck.

Der Autor zeigt, was in dieser Situation wirklich zählt: fundiertes Wissen, eine klare Strategie und souveränes Auftreten. Verständlich und praxisnah erläutert er die Abläufe einer Betriebsprüfung, typische Prüfungsmethoden, Schätzungsansätze und taktische Vorgehensweisen der Finanzverwaltung. Gleichzeitig stellt er Rechte, Verteidigungsmöglichkeiten und kluge Handlungsoptionen dar, mit denen Unternehmen Risiken begrenzen und typische Fehler vermeiden können.

Statt theoretischer Abhandlungen bietet das Werk konkrete Beispiele, strategische Hinweise und erprobte Empfehlungen aus langjähriger Praxis im Steuer- und Steuerstrafrecht. Es richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, Steuerpflichtige und Beraterinnen und Berater, die nicht erst im Ernstfall reagieren, sondern vorbereitet und handlungssicher agieren möchten.