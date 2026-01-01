Im Fadenkreuz des Fiskus
- Im Spannungsfeld zwischen Betriebsprüfung und Steuerfahndung
- Risiken minimieren und Fehler vermeiden
- Zahlreiche Praxisbeispiele
Erscheinungstermin: vsl. April 2026
Beschreibung
Wenn eine Betriebsprüfung angekündigt wird, beginnt für viele Unternehmerinnen und Unternehmer eine Phase erhöhter Aufmerksamkeit. Was zunächst als formale Routine erscheint, kann sich schnell zu einer anspruchsvollen Auseinandersetzung mit erheblichen finanziellen und unter Umständen auch strafrechtlichen Risiken entwickeln. Spätestens wenn steuerstrafrechtliche Vorwürfe im Raum stehen oder die Steuerfahndung eingeschaltet wird, geraten selbst erfahrene Geschäftsleute unter Druck.
Der Autor zeigt, was in dieser Situation wirklich zählt: fundiertes Wissen, eine klare Strategie und souveränes Auftreten. Verständlich und praxisnah erläutert er die Abläufe einer Betriebsprüfung, typische Prüfungsmethoden, Schätzungsansätze und taktische Vorgehensweisen der Finanzverwaltung. Gleichzeitig stellt er Rechte, Verteidigungsmöglichkeiten und kluge Handlungsoptionen dar, mit denen Unternehmen Risiken begrenzen und typische Fehler vermeiden können.
Statt theoretischer Abhandlungen bietet das Werk konkrete Beispiele, strategische Hinweise und erprobte Empfehlungen aus langjähriger Praxis im Steuer- und Steuerstrafrecht. Es richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, Steuerpflichtige und Beraterinnen und Berater, die nicht erst im Ernstfall reagieren, sondern vorbereitet und handlungssicher agieren möchten.
Wer die Mechanismen einer Betriebsprüfung kennt, kann souveräner auftreten, bessere Entscheidungen treffen und kritische Situationen aktiv gestalten. Dieses Buch schafft Transparenz – und gibt Sicherheit dort, wo sie am dringendsten gebraucht wird.
Bei Detailfragen unterstützt Sie Ihre Steuerberatungskanzlei.
Autor
Dr. Jörg Burkhard
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Strafrecht, Wiesbaden
Dr. Burkhard arbeitet seit fast 30 Jahren im streitigen Steuerrecht und Steuerstrafrecht. Betriebsprüfungen, alles rund um die Kasse, alle Prüfungstechniken, Zoll- und Steuerfahndungsprüfungen inkl. Selbstanzeige und tax compliance sind sein Spezialgebiet. Bundesweit tätig.
