Der Einstieg in den Online-Handel ist heute einfacher denn je, gleichzeitig werden die umsatzsteuerlichen Anforderungen immer komplexer. Wer Waren über eigene Online-Shops oder elektronische Plattformen vertreibt, sieht sich mit einer Vielzahl komplexer Vorschriften konfrontiert. Dieses Fachbuch bietet Unternehmen eine verständliche und praxisnahe Orientierung zum Umsatzsteuerrecht im Online-Handel.

Dabei behandelt es viele relevante Themen: von der Kleinunternehmer-Regelung über E-Rechnungen und Plattformbesteuerung bis hin zu den umsatzsteuerlichen Besonderheiten und Spezialregelungen beim grenzüberschreitenden Warenverkehr. Das Buch berücksichtigt dabei sowohl die Vorgaben der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie als auch das nationale Umsatzsteuergesetz und die aktuelle Verwaltungsauffassung.

Neben den rechtlichen Aspekten enthält das Buch konkrete Hinweise zu Aufzeichnungs- und Erklärungspflichten. Auch die Erklärung von Umsätzen in anderen EU-Mitgliedstaaten sowie die Anwendung der Kleinunternehmer-Regelung im EU-Ausland werden verständlich dargestellt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit der steuerlichen Beratung: Das Buch zeigt, wie ein Steuerberater oder eine Steuerberaterin beim Thema Umsatzsteuer im Online-Handel unterstützen kann, welche Fragen man am besten vor der Ausführung bestimmter Umsätze klären sollte und mit welchen Unterlagen und Vorbereitungen man Abläufe effizient gestaltet.