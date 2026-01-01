Der Einstieg in den Online-Handel ist heute einfacher denn je, gleichzeitig werden die umsatzsteuerlichen Anforderungen immer komplexer. Wer Waren über eigene Online-Shops oder elektronische Plattformen vertreibt, sieht sich mit einer Vielzahl komplexer Vorschriften konfrontiert. Dieses Fachbuch bietet Unternehmen eine verständliche und praxisnahe Orientierung zum Umsatzsteuerrecht im Online-Handel.
Dabei behandelt es viele relevante Themen: von der Kleinunternehmer-Regelung über E-Rechnungen und Plattformbesteuerung bis hin zu den umsatzsteuerlichen Besonderheiten und Spezialregelungen beim grenzüberschreitenden Warenverkehr. Das Buch berücksichtigt dabei sowohl die Vorgaben der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie als auch das nationale Umsatzsteuergesetz und die aktuelle Verwaltungsauffassung.
Neben den rechtlichen Aspekten enthält das Buch konkrete Hinweise zu Aufzeichnungs- und Erklärungspflichten. Auch die Erklärung von Umsätzen in anderen EU-Mitgliedstaaten sowie die Anwendung der Kleinunternehmer-Regelung im EU-Ausland werden verständlich dargestellt.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit der steuerlichen Beratung: Das Buch zeigt, wie ein Steuerberater oder eine Steuerberaterin beim Thema Umsatzsteuer im Online-Handel unterstützen kann, welche Fragen man am besten vor der Ausführung bestimmter Umsätze klären sollte und mit welchen Unterlagen und Vorbereitungen man Abläufe effizient gestaltet.
Inhalte (Auszug)
- Unternehmereigenschaft – Spezialregelung für Kleinunternehmer
- Verkauf an Nichtunternehmer
- Verkauf an Unternehmer
- Empfang von Waren oder sonstigen Leistungen aus anderen EU-Mitgliedstaaten
- Lieferung von Waren in das Drittland
- Warenbewegungen zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten ohne Lieferung
- Erklärungspflichten
- Verhinderung von Umsatzsteuer-Betrug
- Kontrollen durch die Finanzverwaltung
Hinweis
Sollten Sie als Journalistin oder Journalist Interesse an diesem DATEV-Buch haben, senden wir Ihnen gerne ein Exemplar zu. Schicken Sie uns dazu einfach eine E-Mail an sandra.stadler@datev.de
Die Bücher sind im stationären Buchhandel und online erhältlich.