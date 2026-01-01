Buchcover mit Titel &#39;Umsatzsteuer im Online-Handel, 2. Auflage&#39; von Kerstin Gromadka zeigt einenMiniatureinkaufswagen mit Paketen und eine Hand, die einen Laptop bedient, veröffentlicht von DATEV.

Der Einstieg in den Online-Handel ist heute einfacher denn je, gleichzeitig werden die umsatzsteuerlichen Anforderungen immer komplexer. Wer Waren über eigene Online-Shops oder elektronische Plattformen vertreibt, sieht sich mit einer Vielzahl komplexer Vorschriften konfrontiert. Dieses Fachbuch bietet Unternehmen eine verständliche und praxisnahe Orientierung zum Umsatzsteuerrecht im Online-Handel. 

Dabei behandelt es viele relevante Themen: von der Kleinunternehmer-Regelung über E-Rechnungen und Plattformbesteuerung bis hin zu den umsatzsteuerlichen Besonderheiten und Spezialregelungen beim grenzüberschreitenden Warenverkehr. Das Buch berücksichtigt dabei sowohl die Vorgaben der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie als auch das nationale Umsatzsteuergesetz und die aktuelle Verwaltungsauffassung.  

Neben den rechtlichen Aspekten enthält das Buch konkrete Hinweise zu Aufzeichnungs- und Erklärungspflichten. Auch die Erklärung von Umsätzen in anderen EU-Mitgliedstaaten sowie die Anwendung der Kleinunternehmer-Regelung im EU-Ausland werden verständlich dargestellt. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit der steuerlichen Beratung: Das Buch zeigt, wie ein Steuerberater oder eine Steuerberaterin beim Thema Umsatzsteuer im Online-Handel unterstützen kann, welche Fragen man am besten vor der Ausführung bestimmter Umsätze klären sollte und mit welchen Unterlagen und Vorbereitungen man Abläufe effizient gestaltet.  

Inhalte (Auszug)

  • Unternehmereigenschaft – Spezialregelung für Kleinunternehmer 
  • Verkauf an Nichtunternehmer 
  • Verkauf an Unternehmer 
  • Empfang von Waren oder sonstigen Leistungen aus anderen EU-Mitgliedstaaten 
  • Lieferung von Waren in das Drittland 
  • Warenbewegungen zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten ohne Lieferung 
  • Erklärungspflichten 
  • Verhinderung von Umsatzsteuer-Betrug 
  • Kontrollen durch die Finanzverwaltung 

Hinweis

Sollten Sie als Journalistin oder Journalist Interesse an diesem DATEV-Buch haben, senden wir Ihnen gerne ein Exemplar zu. Schicken Sie uns dazu einfach eine E-Mail an sandra.stadler@datev.de

Die Bücher sind im stationären Buchhandel und online erhältlich.