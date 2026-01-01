Nach eingehender Prüfung der am Markt verfügbaren Softwarelösungen entschied sich die Stadt Brühl im Juli 2004 für DATEV als langfristigen Partner. Gemeinsam wurde ein strukturiertes Einführungsprojekt aufgesetzt, das den vollständigen Wechsel vom kameralen zum kaufmännischen Rechnungswesen ermöglichte.

Innerhalb von nur sechs Monaten führte Brühl DATEVkommunal erfolgreich ein und wurde damit die zweite – und bis dahin größte – Pilotkommune in Nordrhein-Westfalen mit vollständig umgesetzter Kommunaler Doppik. Der neue Haushalt bot deutlich mehr Transparenz und verbesserte Steuerungsmöglichkeiten.

In den folgenden Jahren baute die Stadt ihre DATEV-Systemlandschaft kontinuierlich aus. Neben dem Haushalts- und Rechnungswesen kamen weitere Lösungen für die Veranlagung kommunaler Steuern und Abgaben hinzu. Auch Druck, Kuvertierung und Versand von Bescheiden werden seitdem über das DATEV-Druck- und Versandzentrum abgewickelt.

Fachverfahren wie Ordnungswidrigkeiten, Sozialleistungen oder Baugenehmigungen wurden schrittweise an das zentrale Rechnungswesen angebunden. Ein weiterer Meilenstein war die Einführung der dezentralen Mittelbewirtschaftung sowie der Personalabrechnung mit DATEV LODAS comfort. Seit 2020 erhalten monatlich über 1.000 Beschäftigte ihre Bezügemitteilungen digital über DATEV.

Auch aktuelle Herausforderungen – wie die Umsetzung der Grundsteuerreform – konnten mithilfe moderner DATEV-Cloudlösungen erfolgreich bewältigt werden.



Ein besonders spürbarer Fortschritt zeigte sich beim Buchungsprozess: Die intuitiv bedienbare Oberfläche und beschleunigten Abläufe sorgen für eine deutliche Zeitersparnis und Entlastung im Tagesgeschäft. Auch die offenen Jahresabschlüsse konnten zügig und effizient nachgeholt werden. Im kommunalen Umfeld besonders wichtig: DATEVkommunal ist SAKD-zertifiziert und gewährleistet damit die nötige Rechtssicherheit. So konnte die Stadt nicht nur ihre Abläufe modernisieren, sondern auch die speziellen Anforderungen des öffentlichen Bereichs perfekt abdecken.