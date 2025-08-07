Prüfungshandlungen online planen und durchführen
Die DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation unterstützt die Durchführung und Dokumentation einer Jahresabschlussprüfung in einem hybriden Ansatz in Verbindung mit den Arbeitspapieren Referenzmodell ISA [DE] / KMU in DATEV Abschlussprüfung comfort. Als Erstes umgesetzt wurden die Erfassung, Beurteilung und Überwachung von Risiken.
Im August 2025 wurde der Funktionsumfang von DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation erweitert um den fachlichen Teilprozess der Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder.
Inhalte des Meilensteins M3 aus den DATEV Arbeitspapieren Referenzmodell ISA [DE] / KMU wurden teilweise herausgelöst, überarbeitet und verschlankt in die DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation integriert. Dabei steht Ihnen ein reduzierter Umfang an relevanten Standard-Prüfungshandlungen zur Verfügung. Diese Auswahl können Sie unbegrenzt um individuelle Prüfungshandlungen erweitern. Die bisherige Bearbeitung der Postenmemos 5160 – 5175, 5178 und 5179 findet in Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation statt.
Für die Dokumentation Ihrer Ergebnisse nutzen Sie zukünftig für jede Prüfungshandlung ein Dokumentationsfeld. Durch verschiedene Formatierungsmöglichkeiten können Sie die Ergebnisse übersichtlich darstellen.
Die aus Abschlussprüfung comfort gewohnte Frage und Antwort Logik wird in Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation durch eine flexiblere und prozessorientierte Vorgehensweise ersetzt.
Vorteile im Überblick
- Eine umfassende Prüffeldübersicht und die direkte Auswahl von Prüfungshandlungen unterstützen die Prüfungsplanung
- Gezielte Verknüpfung von Prüfungshandlungen mit Risiken zur besseren Abdeckung identifizierter Risiken
- Optimierte Teamkoordination mit Steuerungsmöglichkeiten für den Prüfungsleiter
- Dokumentation von durchgeführten Prüfungshandlungen mit umfangreichen Formatierungsmöglichkeiten
- Übersichten sorgen jederzeit für einen Überblick über den aktuellen Stand der Prüfung
- Fortschrittsanzeigen erleichtern die Nachverfolgung und das Erkennen von offenen Punkten
Warum Umstellung auf eine DATEV-Cloud-Anwendung?
Die DATEV-Produktwelt wird sich in den kommenden Jahren verändern. Eine flexible, modulare Cloud-Architektur optimiert die Möglichkeiten für verteiltes Arbeiten und Kollaboration. Besser ineinandergreifende Prozesse und zunehmende Automatisierung sind die Schlüssel: Das gilt auch für das Produktportfolio rund um die Abschlussprüfung.
Die DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation wird zukünftig zur zentralen Plattform für die Durchführung und Dokumentation der Abschlussprüfung. In mehreren Ausbaustufen werden sukzessive Mehrwerte bereitgestellt. Schritt für Schritt werden weitere Teilprozesse, Funktionen und Inhalte von DATEV Abschlussprüfung comfort und den Arbeitspapieren Referenzmodell ISA [DE] / KMU in die DATEV-Cloud-Lösung verlagert.
Umstellungsphasen
Die Umstellung im Prüfungsprozess umfasst 4 Phasen: Informieren, Vorbereiten, Umstellen und Nacharbeiten.
Wichtiger Hinweis: Wir werden hier sukzessive die Informationen zu den einzelnen Phasen der Umstellung bereitstellen. Bitte informieren Sie sich dazu regelmäßig auf dieser Seite.
1. Informieren und vorbereiten
Überblick verschaffen über Voraussetzungen, Migration und künftiges Arbeiten
DATEV Info online: Prüfungsdokumentation online - die neue Art der effizienten Abschlussprüfung
2. Vorbereiten
3. Umstellen
Neuen Prüfungsauftrag anlegen
- Prüfungsauftrag anlegen mit DATEV Arbeitspapiere Referenzmodell ISA [DE] / KMU, Jahresversion 2025. Bitte beachten Sie den wichtigen Hinweis. Während der Neuanlage werden die Dauerfeststellungen aus dem Vorjahr automatisch von Abschlussprüfung comfort auch nach Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation übernommen.
- Wichtiger Hinweis: Die aus dem Vorjahr vorhandene Verknüpfung zwischen Dauerfeststellung und Risiko wird erst übernommen, wenn Abschlussprüfung comfort 17.22 (Service-Release, voraussichtlich verfügbar 04.09.2025) installiert wurde. Wir empfehlen daher die Neuanlage des Prüfungsauftrags erst nach der Installation von Abschlussprüfung comfort 17.22.
Kanzlei-Mitarbeiter schulen
Wissensaufbau im Selbststudium
- DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation - die neue Art zu prüfen (Lernvideopaket - bestehend aus 3 Modulen)
- DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation - aus Sicht des Prüfungsleiters (Lernvideo - Modul 1)
- DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation - aus Sicht des Prüfungsassistenten (Lernvideo - Modul 2)
- DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation - der richtige Umgang mit Risiken (Lernvideo - Modul 3)
Wissensaufbau durch Seminar
- DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation - die neue Art zu prüfen (Online-Seminar mit Übung)
- DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation - die neue Art zu prüfen (Präsenz-Seminar mit Übung)
Unterstützungsangebote
4. Nacharbeiten
Dauerfeststellungen prüfen
Übernommene Dauerfeststellungen aus dem Vorjahr prüfen
- Nicht passende Zuordnungen korrigieren
- Nicht mehr benötigte Anmerkungen löschen
- Mit Prüfungshandlung verknüpfte Risiken kontrollieren
In folgendem Fall wird die Verknüpfung des Risikos nicht übernommen: Bei Prüfungsfragen, die über die Schaltfläche Mit Risiko verknüpfen mit einem Risiko verknüpft wurden und für die keine Dauerfeststellung erfasst wurden. Weitere Informationen:
- Prozess der Übernahme von Dauerfeststellungen zu Prüffeldern nach Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
(DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 9311148)