Die DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation unterstützt die Durchführung und Dokumentation einer Jahresabschlussprüfung in einem hybriden Ansatz in Verbindung mit den Arbeitspapieren Referenzmodell ISA [DE] / KMU in DATEV Abschlussprüfung comfort. Als Erstes umgesetzt wurden die Erfassung, Beurteilung und Überwachung von Risiken.

Im August 2025 wurde der Funktionsumfang von DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation erweitert um den fachlichen Teilprozess der Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder.

Inhalte des Meilensteins M3 aus den DATEV Arbeitspapieren Referenzmodell ISA [DE] / KMU wurden teilweise herausgelöst, überarbeitet und verschlankt in die DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation integriert. Dabei steht Ihnen ein reduzierter Umfang an relevanten Standard-Prüfungshandlungen zur Verfügung. Diese Auswahl können Sie unbegrenzt um individuelle Prüfungshandlungen erweitern. Die bisherige Bearbeitung der Postenmemos 5160 – 5175, 5178 und 5179 findet in Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation statt.

Für die Dokumentation Ihrer Ergebnisse nutzen Sie zukünftig für jede Prüfungshandlung ein Dokumentationsfeld. Durch verschiedene Formatierungsmöglichkeiten können Sie die Ergebnisse übersichtlich darstellen.

Die aus Abschlussprüfung comfort gewohnte Frage und Antwort Logik wird in Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation durch eine flexiblere und prozessorientierte Vorgehensweise ersetzt.