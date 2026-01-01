Highlights
- All-in-One-Lösung (ERP): Warenwirtschaft, Abrechnung, Prozesse
- Lückenlose Übertragung steuerrelevanter Daten aus dem ADG System an DATEV
- Automatische Übermittlung der Buchungssätze mit den verknüpften Belegen
- Einfache und zeitsparende Abläufe in der Buchführung
- Persönlicher Ansprechpartner bei Fragen
Weitere Funktionen
- Einfache Zusammenarbeit der Apotheke mit einem externen Steuerberater über die DATEV Cloud – ohne zusätzliche technische Schnittstelle
- Schnelle Erzeugung von Buchungssätzen für die Bereiche Kassenbuch, Wareneingang, Rechnungsausgang / Faktura
- Automatische Bereitstellung aller buchhaltungsrelevanten Daten aus der ADG Warenwirtschaft in der DATEV Cloud (Buchungsdatenservice)
- Übertragung branchenspezifischer Daten (Umsatz Rx und Non-Rx usw.) zur Prüfung der wirtschaftlichen Situation einer Apotheke (Branchenpaket)
- Rückinfo aus der DATEV Software und automatisierter Ausgleich bezahlter Geschäftsvorfälle in der ADG Warenwirtschaft (OPOS-Datei)
- Einfache, zentralisierte Abläufe in der ADG Warenwirtschaft für eine schnelle, digitale und fehlerreduzierte Zusammenarbeit
Zum Partner
Das Unternehmen ADG Apotheken-Dienstleistungsgesellschaft mbH mit Sitz in Mannheim wurde 1972 gegründet und ist seit April 2026 Partner der DATEV.
Mehr Infos unter:
ADG Warenwirtschaftssystem S3000 ergänzt
Schnittstelle
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Der Datenaustausch erfolgt außerhalb von DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT..
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 20,00 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.