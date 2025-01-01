Highlights
- Belegautomatisierung
- Erfassungsassistenten
- Nachrichten
- Aufgaben-Tool
- Schnittstellen zu diversen Partnern
Weitere Funktionen
- Automatischer Belegaustausch
- Lohnerfassung für Mandanten
- Einkommensteuerassistent
- Onboarding-Prozess
- Partner-Schnittstellen (DATEV, kontool, GetMyInvoices, Opti.Tax)
- Erinnerungs-Services
- Smartphone-Apps
Zum Partner
Das Unternehmen kanzlei.land GmbH (ehem. TrustStone Software GmbH) mit Sitz in Hamburg wurde 2015 gegründet und ist seit Mai 2020 Partner der DATEV. Mehr Infos unter:
Kanzlei.land ergänzt
DATEV-Lösungen mit ähnlichem Funktionsumfang
Schnittstellen
DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen
Allgemein
Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
- Anleitung zur Einrichtung und Nutzung der Schnittstelle in der Partnerlösung
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer
Allgemein
Mit dem Belegbilderservice Einkommensteuer können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Meine Steuern übertragen und in DATEV Einkommensteuer weiterverarbeitet werden.
Prozess des Belegbilderservice Einkommensteuer als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV Datenservice Dokumente Personalwirtschaft
Allgemein
Mit dem Datenservice Dokumente Personalwirtschaft können Dokumente aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Personal übertragen und in den DATEV-Lohn-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Datenservice Dokumente Personalwirtschaft als Grafik
Rechtlicher Hinweis
DATEV Lohnauswertungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnauswertungsdatenservice können PDF-Auswertungen zu Lohnabrechnungen aus dem DATEV-Rechenzentrum heruntergeladen und in die Programme der DATEV-Marktplatz Partner importiert werden. Voraussetzung: Die Lohnabrechnungen wurden mit einem DATEV-Lohnabrechnungs-Programm erstellt.
Prozess des Lohnauswertungsdatenservice als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
E-Rechnung
Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:
Lösung verarbeitet E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
Preis
Software: ab 98,00 Euro/Monat
Einrichtung: 698,00 Euro Einmalpreis
Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.
