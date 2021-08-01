Highlights
- Komplett vorbereitende Buchhaltung inkl. integriertem DMS
- Vollumfängliches ERP-System für jede Branche
- Modernste Technologien: API-first, Scripting, Apps, KI uvm.
- Familiengeführtes Softwareunternehmen
- Faires Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Umsatzbeteiligung
Weitere Funktionen
- Technische Möglichkeiten: Von API und Webhooks, über Apps bis hin zu Scripting.
- Finanz- & Rechnungswesen: Buchhaltung und Rechnungsstellung direkt und rechtssicher in VARIO erledigen.
- Lagerverwaltung & WMS: Warenfluss mit präziser Bestands- und Lagerplatzverwaltung optimieren.
- E-Commerce: Shops und Marktplätze für automatisierte Verkäufe auf allen Kanälen verknüpfen.
- Kasse & POS: Stationär im Ladengeschäft inkl. Live-Anbindung an Dein Cloud-ERP verkaufen.
- Einkauf & Beschaffung: Beschaffungsprozesse effizient steuern und Lieferanten immer im Blick behalten.
- Controlling & Analyse: Echtzeit-Daten für fundierte Entscheidungen und nachhaltigem Wachstum nutzen.
- DMS: Integriertes DMS für einfache und sichere Archivierung.
- Produktion & Ressourcen: Fertigungsprozesse flexibel planen und wertvolle Zeit und Ressourcen sparen.
- Service & Support: Unterstützung sowohl mit kostenlosen Hilfsangeboten, als auch mit Consultants und telefonischem Support.
Zum Partner
Das Unternehmen Vario Software AG mit Sitz in Neuwied wurde 1994 gegründet und ist seit Oktober 2017 Partner der DATEV.
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Bedienungsanleitung für die Einrichtung und Nutzung des Buchungsdatenservice in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
E-Rechnung
Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:
Lösung erstellt E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
Lösung verarbeitet E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.