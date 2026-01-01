Mit dem DATEV ReifegradCheck für die Kanzleileitung und dem DATEV DigiCheck für Kanzleimitarbeiter erfahren Sie, in welchen Geschäftsfeldern Ihre Kanzlei gute Voraussetzungen für digitale Prozesse aufweist und wo ungenutzte Potenziale liegen.Die DATEV ISWL Mandantenanalyse ermittelt Optimierungspotenziale bei der Mandatsbearbeitung. So erkennen Sie schnell, bei welchen Mandanten es sich lohnt, die bestehenden Arbeitsabläufe nachzuschärfen.Egal, ob Sie Ihre IT-Infrastruktur modernisieren, bestehende Prozesse anpassen oder wissen wollen, wie Sie Ihre Software optimal einsetzen: Die von DATEV qualifizierten und zertifizierten Partner für Beratung und IT unterstützen Sie.Sie haben bereits digitale Prozesse mit DATEV-Software in Ihrer Kanzlei verankert? Dann positionieren Sie sich als innovative Kanzlei bei potenziellen Mandanten und Mitarbeitenden. DATEV unterstützt Sie mit dem Label Digitale DATEV-Kanzlei.